Suppletive, Ripepi si affida ai colori: “Cannizzaro-Roscioli, amaranto intenso e brillante. Irto-Benedetto, amaranto opaco e insignificante. Giannetta, rosso comunista”

La candidatura di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive del collegio di Reggio Calabria viene definita una scelta strategica per il futuro della città da Massimo Ripepi, assessore comunale e segretario regionale di Alternativa Popolare Calabria. In una nota, Ripepi sottolinea il valore politico della decisione assunta dal segretario regionale di Forza Italia e sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, evidenziando il ruolo che, secondo l’esponente di AP, Roscioli potrebbe ricoprire nel rapporto tra il territorio e le istituzioni nazionali.

“La candidatura di Fabio Roscioli alle imminenti elezioni suppletive di Reggio Calabria rappresenta, senza alcun dubbio, una decisione politica di altissimo valore strategico da parte del Segretario Regionale di Forza Italia e Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. Quest’ultimo, in qualità di politico reggino doc, ha dimostrato di saper attrarre sul territorio più risorse e opportunità di qualunque altro collega parlamentare, di destra o di sinistra, nella storia cittadina. La scelta di Roscioli sarà un immediato e straordinario amplificatore a Roma di queste istanze”, afferma Ripepi.

Ripepi: “Roscioli è un numero uno della politica nazionale”

Secondo il segretario regionale di Alternativa Popolare Calabria, la candidatura del rappresentante del centrodestra potrebbe garantire un collegamento diretto con i palazzi istituzionali romani e favorire, a suo giudizio, nuove opportunità per il territorio. “Pertanto, se l’identità e le esigenze reali della città amaranto devono essere l’elemento cruciale, ci troviamo di fronte alla combinazione più esplosiva e determinante per il futuro della nostra Reggio. Roscioli è un numero uno della politica nazionale, stimato a ogni livello istituzionale romano e in grado di mettersi all’opera fin dal primo giorno dopo la sua elezione”, prosegue Ripepi. L’assessore comunale aggiunge: “Con risposte tempestive, potrà sbloccare le tantissime linee di finanziamento rimaste bloccate a causa della sciatteria amministrativa durata dodici lunghi anni”.

Nel suo intervento Ripepi utilizza anche una metafora legata al colore amaranto, simbolo della città, per descrivere quello che definisce il possibile effetto dell’asse politico tra Cannizzaro e Roscioli. “Se volessimo fare una metafora sull’intensità del colore amaranto, simbolo degli interessi reggini, che sprigionerà l’asse Cannizzaro-Roscioli, possiamo tranquillamente dire che sarà intensissimo e brillantissimo“, dichiara. L’esponente di Alternativa Popolare rivolge poi critiche ai candidati delle altre aree politiche in campo alle suppletive, citando in particolare il candidato del centrosinistra Frank Benedetto e il senatore Nicola Irto.

“Viceversa, quale tinta può mai esprimere la coppia Benedetto-Irto? Il primo è una bravissima e stimata persona che non è mai comparsa nei radar politici che contano e che, se anche per un’assurda coincidenza dovesse vincere dall’opposizione, da novello deputato non potrebbe far altro che salutarci da Palazzo Montecitorio. Il secondo, ossia il Senatore Irto che ne ha voluto la candidatura, non ha mai portato un solo centesimo alla propria terra d’origine. Di conseguenza, il candidato non può contare nulla e il suo sponsor politico non vuole fare nulla, rendendo il colore amaranto che dovrebbe rappresentarci a Roma sbiadito e insignificante“, sottolinea Ripepi.

Nel mirino anche il candidato sostenuto da Futuro Nazionale, Domenico Giannetta, con Ripepi che contesta la scelta di una parte dell’elettorato di destra di guardare a questa candidatura. “Infine, chi vota Giannetta e Futuro Nazionale convinto di sostenere la destra, con il proprio voto nei fatti favorisce la sinistra e il progetto sciagurato del campo largo, che mai nulla ha portato alla nostra comunità: e qui il colore amaranto non esiste più e la bandiera è totalmente rosso comunista“, afferma.

Alternativa Popolare al fianco del centrodestra

In conclusione, Ripepi conferma il sostegno di Alternativa Popolare alla coalizione di centrodestra e alla candidatura di Roscioli, richiamando il rapporto politico tra il partito e Forza Italia in Calabria. “Alternativa Popolare, partito federato in Calabria con Forza Italia, con il Presidente Nazionale On. Paolo Alli, sarà al fianco dell’On. Francesco Cannizzaro, della sua indiscussa leadership e dell’intera coalizione di Centrodestra a sostegno della candidatura di Fabio Roscioli. Parliamo di un uomo di altissima caratura istituzionale e politica nazionale, che saprà contribuire concretamente a rafforzare il percorso di crescita e di speranza intrapreso dalla nostra città dopo la schiacciante vittoria alle ultime elezioni comunali”, conclude l’assessore e segretario regionale di AP, Massimo Ripepi.