Suppletive, Reggio Futura al fianco di Roscioli: “votare lui significa compiere un gesto d’amore e responsabilità per la città”

I consiglieri comunali di Reggio Futura Daniele Romeo, Maria Luisa Curatola e Marco Parisi, insieme all’assessore Filomena Iatì, confermano il proprio sostegno alla candidatura di Fabio Roscioli, candidato della coalizione di centrodestra alle prossime elezioni suppletive per la Camera dei Deputati nel collegio di Reggio Calabria. I rappresentanti della lista civica legata all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro definiscono il voto del 27 e 28 settembre un passaggio fondamentale per il territorio, sottolineando la necessità di rafforzare il collegamento tra la città, le istituzioni regionali e il Governo nazionale.

“Siamo chiamati a una scelta decisiva per il presente e il futuro della nostra città”, dichiarano i rappresentanti di Reggio Futura. “Il nostro impegno quotidiano nel consiglio comunale e nella giunta si sposa con una visione politica chiara: dare massima concretezza, stabilità e forza all’azione amministrativa guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro. La candidatura di Fabio Roscioli rappresenta l’anello di congiunzione naturale per garantire che le istanze e i bisogni di Reggio trovino voce immediata, determinata e autorevole nelle aule parlamentari”.

Secondo Romeo, Curatola, Parisi e Iatì, la scelta di Roscioli rappresenterebbe la continuità con il percorso amministrativo avviato a Palazzo San Giorgio, con l’obiettivo di non interrompere la fase di programmazione e sviluppo del territorio. “Votare Fabio Roscioli significa non disperdere energie, ma concentrare il consenso su un percorso di governo già tracciato, forte e credibile. È il voto che serve a Reggio per non fermare la fase di rinascita e sviluppo avviata dall’amministrazione Cannizzaro. Scegliere la continuità vuol dire far sì che i progetti strategici, le infrastrutture, gli investimenti e le risorse destinati alla nostra area metropolitana proseguano senza battute d’arresto o rallentamenti”.

L’asse tra Comune, Regione e Governo al centro dell’appello

Nel documento diffuso da Reggio Futura viene evidenziato anche il valore istituzionale della candidatura di Roscioli, indicata come uno strumento per rafforzare il rapporto tra i diversi livelli di governo. “L’elezione di Roscioli a Montecitorio – continuano Romeo, Curatola, Parisi e Iatì – permetterà di saldare e rendere ancora più solido l’asse politico e istituzionale che lega la Città di Reggio Calabria, la Regione Calabria e il Governo nazionale guidato da Giorgia Meloni. Una linea diretta ed efficace è l’unica vera garanzia per trasformare le necessità del territorio in atti e finanziamenti concreti”.

I consiglieri comunali e l’assessore rivolgono infine un appello alla partecipazione al voto, invitando i cittadini a recarsi alle urne nelle giornate del 27 e 28 settembre. “Rivolgiamo un invito accorato a tutti i reggini affinché non disertino l’appuntamento elettorale di domenica 27 e lunedì 28 settembre. La partecipazione democratica è l’arma più potente che abbiamo per difendere la nostra città. Andare a votare e scegliere Fabio Roscioli e il centrodestra significa compiere un gesto d’amore e di responsabilità verso Reggio Calabria: significa dare forza alla nostra comunità e restituirle in modo definitivo quel ruolo centrale e da protagonista che merita e che sta finalmente riconquistando”.