Suppletive Reggio Calabria, Vizzari: “Roscioli dimostra la forza del centrodestra e la visione di Cannizzaro”

“Il successo di Fabio Roscioli dimostra la statura politica e la visione strategica del coordinatore regionale di FI e Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e l’unità e la compattezza del centrodestra reggino, con un particolare riferimento all’Area dello Stretto (di cui mi onoro di essere il coordinatore per Forza Italia) dove l’ottimo risultato della coalizione di centro destra è stata quasi generalizzato con l’affermazione del neodeputato Roscioli pure in realtà dove governa il centrosinistra, quali Campo Calabro, Scilla e Fiumara“. Lo afferma il Sindaco di San Roberto e Consigliere Metropolitano Dott. Roberto Vizzari.

“Ciò attesta la fiducia per un progetto politico che vuole rendere i nostri comprensori protagonisti, sotto l’input del sindaco metropolitano Cannizzaro”

“Ciò attesta la fiducia per un progetto politico che vuole rendere i nostri comprensori protagonisti, sotto l’input del sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro, con la classe dirigente espressa dal centrodestra sempre più in grado di intercettarne le esigenze per sottoporle all’attenzione degli assetti governativi regionali, rappresentati dal Presidente Roberto Occhiuto e nazionali. Anche questa volta il consenso dei cittadini-elettori che ringrazio per il sostegno riservatoci – rappresenta un, segnale inequivocabile che premia l’impegno, la presenza, la coerenza, di chi ha scelto di stare accanto alle comunità”, sottolinea Vizzari.

“Per quanto riguarda la bassa affluenza, in buona parte legata alla natura eccezionale della tornata elettorale, a soli otto mesi dalla scadenza naturale, il dato non va sottovalutato. È compito delle istituzioni e delle forze politiche, mettere in campo azioni e strategie concrete per contrastare l’astensionismo e ricucire il rapporto di fiducia con i cittadini”, conclude Vizzari.