Suppletive Reggio Calabria, Tridico: “Frank Benedetto tra la gente, la Destra invece si divide su posti, sottosegretari e assessori”

L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico, in uno dei suoi tre appuntamenti calabresi per sostenere la candidatura di Frank Benedetto alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio reggino. Al centro del suo intervento il profilo civico del candidato, il tema della sanità e la proposta politica del fronte alternativo al centrodestra. Tridico ha sottolineato il legame di Benedetto con il territorio e con la società civile reggina, evidenziando il valore della sua esperienza professionale maturata nel settore sanitario.

Nel corso dell’incontro, l’europarlamentare pentastellato ha dichiarato: “Noi con Frank Benedetto rappresentiamo un modo di fare politica: quello di stare tra la gente. Il nostro candidato unitario nasce nella società civile, viene dalla società di Reggio Calabria, viene dal perimetro sociale di Reggio Calabria, in un campo così delicato come quello della sanità. Dove si è adoperato e oggi mette a disposizione della città e di tutto il collegio di Reggio Calabria questa straordinaria competenza”. Secondo Tridico, la candidatura di Benedetto punta quindi a unire esperienza professionale e radicamento territoriale, proponendo un modello politico fondato sul rapporto diretto con i cittadini.

Il centrosinistra in Calabria e il confronto con la destra

L’europarlamentare ha poi affrontato il tema del quadro politico regionale, rivendicando la compattezza del campo progressista in Calabria e commentando il risultato delle ultime elezioni regionali. “In Calabria – ha aggiunto – abbiamo un campo compatto. Le elezioni regionali l’anno scorso non le abbiamo vinte, ma per la prima volta abbiamo fatto un grande risultato in 25 giorni di campagna elettorale e se avessimo avuto qualche settimana in più probabilmente avremmo fatto emergere le contraddizioni della destra. Perché la destra in Calabria si divide sui posti, sui sottosegretari, sugli assessori“.

Tridico ha infine richiamato il significato della consultazione elettorale, sottolineando che il voto non riguarda gli equilibri politici nazionali ma la possibilità per Reggio Calabria di scegliere il proprio rappresentante in Parlamento. “Doveva essere una consultazione ferragostana – ha detto – Benedetto – nella quale non si deciderà un seggio da occupare, e non cambierà certo l’equilibrio politico nazionale, ma sarà importante perché potrà cambiare il rappresentante della città al Parlamento. Stiamo facendo una campagna elettorale portata avanti parlando con la gente”. La visita di Tridico si inserisce nella fase finale della campagna elettorale per le suppletive di Reggio Calabria, con il confronto tra i candidati concentrato sui temi del territorio, dei servizi pubblici e del futuro della rappresentanza parlamentare.