Suppletive Reggio Calabria, Ternullo (Fi): “Roscioli vince grazie a competenza e coalizione unita”

“Il risultato delle elezioni suppletive in Calabria premia una candidatura costruita sulla competenza, sulla serietà e sulla forza di una coalizione unita. A Fabio Roscioli vanno le mie congratulazioni per questa importante vittoria e gli auguri di buon lavoro. Il suo contributo in Parlamento sarà certamente prezioso. È un risultato che conferma anche la bontà del grande lavoro portato avanti in questi anni da Forza Italia in Calabria, grazie all’impegno del presidente Roberto Occhiuto e del coordinatore regionale e sindaco di Reggio, Francesco Cannizzaro”. Lo dichiara il senatore e vice capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, Daniela Ternullo.

“Un lavoro che ha saputo radicare il nostro partito e rafforzarne il consenso attraverso un confronto costante ed efficace con i territori e i cittadini”, conclude Ternullo.