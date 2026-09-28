Suppletive Reggio Calabria, Roscioli eletto alla Camera. Nesci: “ora una nuova fase per sviluppo e infrastrutture”

“Rivolgo le mie congratulazioni a Fabio Roscioli per l’elezione alla Camera dei deputati nel collegio di Reggio Calabria. A lui va il mio augurio di buon lavoro per un incarico importante, che porta con sé la responsabilità di rappresentare un territorio con grandi potenzialità e ancora molte sfide da affrontare”.

Lo dichiara Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR, commentando l’esito delle elezioni suppletive nel collegio uninominale di Reggio Calabria. “La sua elezione consente di dare continuità alla rappresentanza parlamentare del territorio dopo l’elezione di Francesco Cannizzaro alla guida della città. Sono certo che potrà svilupparsi una collaborazione istituzionale utile sui dossier che riguardano Reggio Calabria, la Città Metropolitana e più in generale il Mezzogiorno”, sottolinea Nesci.

“Infrastrutture, collegamenti, sviluppo delle imprese, politiche di coesione e capacità di attrarre investimenti richiedono un lavoro coordinato tra i diversi livelli istituzionali. È su questa capacità di fare sistema che dobbiamo continuare a lavorare, mettendo al centro le esigenze concrete dei territori”, evidenzia. “Questa vittoria è la dimostrazione – conclude Nesci – che il modello di governo e di filiera istituzionale che parte da Reggio Calabria, passa dalla Cittadella Regionale di Germaneto e arriva a Roma funziona, è apprezzata dai cittadini che vedono il cambio di passo e continuano, elezione dopo elezione, a confermare la fiducia alla nostra coalizione”.