Suppletive Reggio Calabria, Pichetto: “la vittoria di Roscioli premia il lavoro di Forza Italia e del centrodestra”

L’elezione di Fabio Roscioli alla Camera dei deputati nelle suppletive di Reggio Calabria continua a raccogliere commenti dal centrodestra nazionale. Tra questi arriva anche quello del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, che ha evidenziato il significato politico del risultato ottenuto dal candidato sostenuto dalla coalizione. “L’affermazione di Fabio Roscioli alle suppletive di Reggio Calabria premia il buon lavoro di Forza Italia e della coalizione di centrodestra. Un segnale che va colto positivamente, anche oltre il territorio reggino”, dichiara Pichetto.

Roscioli eletto deputato nel collegio di Reggio Calabria

Le elezioni suppletive di Reggio Calabria si sono rese necessarie dopo l’elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco della città, con conseguente decadenza dal seggio parlamentare. La sfida elettorale ha visto contrapporsi quattro candidati: Fabio Roscioli per il centrodestra, Frank Benedetto per il centrosinistra, Domenico Giannetta per Futuro Nazionale e Francesco Toscano per Democrazia Sovrana Popolare. Il risultato ha premiato Roscioli, candidato sostenuto dalla coalizione di centrodestra, che ha conquistato il seggio alla Camera.

Pichetto: “premiato il buon lavoro di Forza Italia e della coalizione”

Nel commentare l’esito delle urne, il ministro Gilberto Pichetto ha posto l’accento sul ruolo di Forza Italia e sull’unità della coalizione. Secondo il rappresentante del Governo, il successo di Roscioli rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto dal partito azzurro e dall’intero schieramento di centrodestra. La dichiarazione arriva dopo una campagna elettorale caratterizzata da una forte attenzione politica sul territorio reggino, con il confronto tra le diverse forze in campo e una mobilitazione che ha coinvolto rappresentanti locali e nazionali. Per Pichetto, il risultato non riguarda soltanto il collegio di Reggio Calabria, ma assume un significato più ampio nel quadro politico nazionale.