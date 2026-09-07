Suppletive Reggio Calabria, nuovo incontro pubblico con il candidato Frank Benedetto

Si terrà martedì 8 settembre 2026 alle ore 18, presso i locali del Bar Putorti in via Sbarre inferiori n.2, angolo vico Furnari, nella V Circoscrizione Reggio Centro Sud, un nuovo incontro pubblico di presentazione del candidato al Collegio Uninominale Calabria U05 per le elezioni suppletive della Camera dei Deputati, dott. Frank Benedetto. L’iniziativa rappresenterà un momento di confronto diretto con la cittadinanza e sarà l’occasione per illustrare le linee programmatiche e gli obiettivi della candidatura, con particolare attenzione alle principali questioni che riguardano il territorio reggino.

Nel corso dell’incontro il candidato presenterà le proprie proposte sui temi della sanità, delle infrastrutture, delle politiche per i giovani e del sostegno alle attività produttive locali, individuati come ambiti prioritari per lo sviluppo e il futuro della comunità. L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, nasce con l’obiettivo di favorire un dialogo diretto tra candidato e territorio, attraverso l’ascolto delle esigenze e delle istanze provenienti dalla comunità locale. All’incontro saranno presenti anche le forze politiche che sostengono la candidatura di Frank Benedetto.