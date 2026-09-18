Suppletive Reggio Calabria, Musolino (Futuro Nazionale): “sostengo Giannetta e respingo attacchi contro Furgiuele, non siamo estremisti”

Massimiliano Musolino, referente del Comitato Futuro Nazionale – Gavirate 801, interviene nel dibattito politico in vista delle elezioni suppletive di Reggio Calabria e annuncia il proprio sostegno alla candidatura di Domenico Giannetta, spiegando di aver valutato nei mesi scorsi anche una propria disponibilità alla candidatura, prima della scelta del partito. Originario di Villa San Giovanni e oggi residente in provincia di Varese per motivi lavorativi, Musolino rivendica il legame con la Calabria e invita i cittadini dell’area reggina a partecipare alla consultazione elettorale sostenendo Giannetta.

Nella nota diffusa nelle ultime ore, Musolino racconta il proprio percorso personale e politico: “Mesi fa, con spirito di servizio e senso di appartenenza, avevo proposto e dato la mia personale disponibilità ai vertici nazionali del Partito per una candidatura. Da villese doc, il legame con la mia terra d’origine è rimasto indissolubile: anche se dal 2019 mi sono trasferito in Provincia di Varese per lavoro come Assistente Amministrativo nella scuola e attualmente ricopro con orgoglio il ruolo di Referente del Comitato di Futuro Nazionale – Gavirate 801, la mia mente e il mio cuore restano sempre rivolti alla Calabria. Tuttavia, accetto con convinzione ed entusiasmo la scelta ricaduta su un esponente politico dalle elevate doti morali ed umane come Domenico Giannetta, al quale assicuro fin da ora il mio totale e convinto sostegno in questa battaglia elettorale”.

Il sostegno a Giannetta: “Ha dimostrato cosa significhi fare politica con dedizione”

Musolino ha poi ricordato la conoscenza personale con Giannetta, maturata negli anni dell’impegno politico comune in Forza Italia, sottolineandone il rapporto con il territorio e con i cittadini. “Conosco Domenico Giannetta fin dagli anni dell’impegno comune in Forza Italia, risalenti al 2014, quando l’indimenticata Jole Santelli volle nominarmi all’interno del Coordinamento Regionale del partito. In tutti questi anni, Giannetta ha dimostrato nei fatti cosa significhi fare politica con dedizione: è sempre stato presente sul territorio, costantemente a contatto con le persone, ascoltandone i bisogni e facendosi portavoce delle istanze della nostra comunità”.

Nella sua nota, Musolino prende posizione anche sulle polemiche che hanno coinvolto il coordinatore regionale di Futuro Nazionale Domenico Furgiuele, respingendo le critiche arrivate nei giorni scorsi e definendole attacchi provenienti da una minoranza. “Colgo inoltre questa occasione per respingere con forza e fermezza le polemiche pretestuose e i gratuiti attacchi indirizzati nelle scorse settimane al Coordinatore Regionale, l’On. Domenico Furgiuele, da parte di un’isolata ed esigua minoranza di militanti del tutto priva di seguito. Domenico Furgiuele sta svolgendo un lavoro straordinario di guida, sintesi e radicamento sul territorio calabrese, agendo sempre con la massima trasparenza, lealtà e lungimiranza politica.

Quei pochissimi che tentano di generare divisioni o di minare l’unità di Futuro Nazionale in un momento così cruciale fanno solo il gioco dei nostri avversari, senza rappresentare in alcun modo il sentire della comunità. A Furgiuele va la mia totale ed incondizionata solidarietà, unitamente al pieno sostegno per la linea politica che sta portando avanti con coraggio e determinazione”.

L’appello ai cittadini: “Non sprecate questa straordinaria opportunità”

Musolino ha quindi rivolto un appello diretto agli elettori di Villa San Giovanni e dell’area metropolitana di Reggio Calabria, richiamando l’importanza del voto delle prossime elezioni suppletive. “Da “ex” villese che vive quotidianamente le dinamiche e le sfide di chi ha dovuto lasciarla per lavoro, il mio vuole essere un vero e proprio appello accorato, pieno di passione e determinazione, rivolto a tutti i cittadini di Villa San Giovanni e dell’area reggina: non sprecate questa straordinaria opportunità! Siamo arrivati all’ultima e decisiva settimana prima del voto, il momento in cui ognuno di noi deve farsi promotore attivo di questo cambiamento, parlando con amici, parenti e conoscenti per convincere e mobilitare sempre più elettori. Votare Domenico Giannetta non è soltanto un’opzione, ma la scelta responsabile di mandare nelle aule parlamentari una persona autenticamente legata al territorio, pronta a rappresentare con forza, coerenza e competenza le nostre istanze”.

In conclusione, Musolino ha voluto chiarire la propria visione politica e quella del movimento, replicando alle interpretazioni critiche sul partito. “Tengo infine a precisare con forza che i valori di Futuro Nazionale non hanno nulla a che fare con l’estremismo o la radicalizzazione con cui una certa stampa faziosa cerca di dipingerci. Le nostre radici ideali si rifanno all’insegnamento e al pensiero dell’ex ideologo di Forza Italia, don Gianni Baget Bozzo, il quale ha sempre contrastato con decisione la deriva di una cultura laicista sfrenata. Mi richiamo con orgoglio e consapevolezza ai valori fondanti di Dio, Patria e Famiglia, cardini identitari e culturali indispensabili per restituire un saldo punto di riferimento alla nostra società”. La presa di posizione di Musolino si inserisce nella fase conclusiva della campagna elettorale per le suppletive di Reggio Calabria, con i diversi schieramenti impegnati negli ultimi giorni di confronto con gli elettori.