Suppletive Reggio Calabria, Minasi (Lega): “l’unico voto utile è per il Centrodestra Unito e per Roscioli”

In vista dell’imminente appuntamento elettorale di domenica e lunedì per le elezioni suppletive a Reggio Calabria, interviene con fermezza il senatore della Lega Tilde Minasi, tracciando la rotta politica per il territorio e richiamando gli elettori alla responsabilità. “Siamo alla vigilia di un voto di fondamentale importanza per la nostra comunità e serve la massima chiarezza nei confronti dei cittadini“, dichiara Minasi. “L’unica vera destra rappresentabile, credibile ed efficace è quella che oggi è al governo della Nazione e del territorio: una forza seria che garantisce affidabilità, responsabilità e risultati concreti, dimostrati ampiamente dai traguardi raggiunti dal Governo in questi anni per la Calabria e per l’Italia”, evidenza.

“Invito i cittadini di Reggio Calabria a non farsi ammaliare dalle sirene di un’ipotetica alternativa a destra”

L’esponente del Carroccio mette poi in guardia gli elettori da manovre politiche destinate soltanto a creare confusione nel fronte alternativo alla sinistra. “Invito i cittadini di Reggio Calabria a non farsi ammaliare dalle sirene di un’ipotetica alternativa a destra, composta unicamente da chi ha dimostrato inaffidabilità”, incalza l’esponente della Lega. “Il quadro è chiarissimo: Roberto Vannacci è stato scelto, valorizzato e candidato dalla Lega, per poi tradire la comunità che gli ha dato fiducia. Ancora più paradossale è la candidatura di Giannetta che, fino a pochissimi giorni fa, ricopriva il ruolo di capogruppo di Forza Italia. Parliamo di una figura che è sempre stata dichiaratamente centrista e democristiana e che oggi, da un giorno all’altro, pretende inspiegabilmente di accreditarsi come ‘più a destra’ del Governo, della Lega e di Fratelli d’Italia”, sottolinea. “Si tratta di una proposta politica del tutto priva di senso e di coerenza”, prosegue Minasi. “Questa operazione non ha alcun progetto reale per il territorio: l’unico effetto che produce è quello di disperdere il voto del centrodestra, facendo nei fatti un enorme ed esclusivo favore alla sinistra”, puntualizza.

Il parlamentare rivolge un accorato appello alla compattezza in vista dell’apertura delle urne

In conclusione, il parlamentare rivolge un accorato appello alla compattezza in vista dell’apertura delle urne. “L’unico voto utile, coerente e capace di portare benefici concreti a Reggio Calabria è quello per la coalizione del Centrodestra Unito”, spiega Minasi. “La nostra è la coalizione che, con la Lega e il coordinamento di Matteo Salvini, sostiene con convinzione il candidato Roscioli. Domenica e lunedì scegliamo la serietà, la continuità dell’azione di governo e il bene della nostra città, senza concedere spazio a personalismi o avventure trasformiste“, conclude Minasi.