Suppletive Reggio Calabria, Mattiani: “vittoria straordinaria, che ci dà ancora più forza”

Fabio Roscioli vince le elezioni suppletive di Reggio. Arriva a stretto giro il commento di soddisfazione del Commissario Provinciale della Lega Calabria e Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani: “La vittoria di Fabio Roscioli è la vittoria di una squadra unita, che lavora insieme e bene da anni. I cittadini hanno apprezzato il lavoro che in questi anni siamo riusciti a fare, ma anche la nostra coerenza e la nostra credibilità. Una vittoria straordinaria, ottenuta con un grande margine, che ci da ancora più forza e convinzione di essere sulla strada giusta. Questa sintonia con i Calabresi lo dimostra. La nostra terra sta davvero voltando pagina rispetto al passato. Sono convinto che Roscioli riuscirà a farsi portavoce di questo modello di buon Governo che siamo riusciti a creare, portando le istanze del nostro territorio direttamente a Roma” così conclude Mattiani.