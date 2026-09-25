Suppletive Reggio Calabria, l’ultimo appello al voto di Cannizzaro: “perché, seppur limitata, quella di Roscioli è la scelta giusta al momento giusto”

Alla vigilia del silenzio elettorale, il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha diffuso il suo appello al voto in vista delle elezioni suppletive del collegio di Reggio Calabria, chiamate a eleggere il deputato alla Camera che prenderà il posto lasciato dallo stesso primo cittadino dopo la scelta di assumere la guida del Comune. Nel lungo intervento pubblicato sui suoi canali, Cannizzaro invita i cittadini a riflettere sul significato di una rappresentanza parlamentare che avrà una durata limitata, ma che secondo il sindaco potrà comunque incidere sulle prospettive del territorio. Al centro del messaggio c’è il sostegno alla candidatura di Fabio Roscioli, indicato come la figura scelta per garantire continuità nei rapporti istituzionali tra Reggio Calabria e Roma.

Cannizzaro: “Anche un mandato di pochi mesi diventa una questione di importanza capitale”

“Domenica e lunedì la città di Reggio Calabria e gran parte della sua area metropolitana sceglieranno chi, per i prossimi (pochi) mesi, avrà il compito di rappresentarle alla Camera dei deputati”, scrive Cannizzaro, sottolineando il valore della scelta elettorale nonostante la durata ridotta del mandato parlamentare. “Sarà un tempo molto limitato e, proprio per questo, la domanda da porsi è ancora più concreta: che cosa può significare, per Reggio, avere una voce dentro il Parlamento anche quando il tempo a disposizione è così ristretto?”, aggiunge il sindaco, collegando il voto alla capacità di incidere sulle decisioni nazionali e di mantenere un collegamento diretto con le istituzioni. Cannizzaro richiama anche la propria precedente decisione di lasciare il seggio parlamentare per assumere l’incarico di sindaco della città. “È una domanda che tira in ballo anche la mia precedente scelta di lasciare quel seggio per assumere la responsabilità di guidare la mia città con la fascia tricolore al petto. Orgogliosamente al petto”, afferma.

La scelta di Roscioli e il rapporto con i vertici del centrodestra

Nel suo intervento, Cannizzaro rivendica la scelta della candidatura di Roscioli come frutto di un percorso condiviso con i vertici della coalizione. “La candidatura di Fabio Roscioli è stata una scelta che ho assunto in prima persona, d’intesa con il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e con il Segretario nazionale del nostro partito, Antonio Tajani, e con la condivisione dei vertici nazionali degli alleati della coalizione, da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, passando per Maurizio Lupi”, dichiara.

Secondo il sindaco, l’obiettivo è stato quello di affidare il seggio a una figura con esperienza politica nazionale e capacità di interlocuzione istituzionale. “Non una scelta casuale, bensì la strategia ben precisa di affidare il seggio che era stato mio – per questo breve scorcio di legislatura – ad un uomo con una solida esperienza nazionale, comprovata affidabilità, capace di muoversi con disinvoltura nei luoghi dove si prendono le decisioni, così da mantenere aperto quel filo diretto tra Reggio e Roma che sono riuscito a costruire in anni di rapporti, lavoro e costante impegno”, afferma. Nel messaggio Cannizzaro ribadisce quindi il giudizio sul candidato sostenuto dal centrodestra: “Detto in estrema sintesi, Fabio Roscioli è quindi la persona giusta al momento giusto. Perché la leadership si misura anche sulla capacità di utilizzare il tempo che si ha”, conclude sul tema.

“Reggio non è un territorio da utilizzare per equilibri politici nazionali”

Una parte centrale dell’appello riguarda il rapporto tra politica e territorio. Cannizzaro invita gli elettori a valutare la capacità concreta del futuro deputato di rappresentare gli interessi della comunità reggina, oltre le dinamiche di appartenenza politica. “E così, sulla base di una scelta ben ponderata e con obiettivi ben precisi, questa campagna elettorale ha posto al centro del dibattito una questione che riguarda Reggio molto più profondamente di una singola tornata elettorale: chi interpreta realmente le esigenze di questa città? Chi la rappresenta quando Reggio non è più soltanto un collegio elettorale, ma diventa una comunità che deve essere ascoltata e che vuole ricevere risposte?”, scrive il sindaco.

Cannizzaro prosegue richiamando il valore dell’identità cittadina: “Vorrei che i reggini riflettessero su questi quesiti. Perché Reggio non è una realtà da ricordare soltanto quando servono voti. Non è un territorio da utilizzare come terreno di gioco per regolare equilibri politici nazionali. È una città con una sua identità, con molte ferite ancora aperte, con potenzialità stratosferiche, con ambizioni rimaste troppo spesso incompiute e con una straordinaria voglia latente, sopita di continuare a chiedere spazio, attenzione e, soprattutto, rispetto”.

Il valore della rappresentanza parlamentare e delle relazioni istituzionali

Nel suo appello al voto, Cannizzaro sottolinea che la durata del mandato non rappresenta l’unico elemento da considerare, ma che conta la capacità di ottenere risultati concreti attraverso rapporti istituzionali e conoscenza dei dossier aperti. “Per questo, anche un mandato di pochi mesi diventa una questione di importanza capitale. E la domanda, dunque, che vorrei si ponesse ogni cittadino prima di barrare un nome davanti alle urne il 27 e il 28 settembre è: che cosa riuscirà a fare per il nostro territorio la persona che sto votando in quel tempo risicato?”, afferma. Secondo Cannizzaro, nella scelta degli elettori dovrebbero pesare soprattutto capacità operative e risultati. “In questo voto più che mai contano i fatti. Contano le relazioni istituzionali. Conta la capacità di interlocuzione con il Governo, con i ministeri, con le istituzioni nazionali. Contano le risorse che si riusciranno ad ottenere e quelle per le quali si continuerà a combattere”, scrive.

Nella parte conclusiva dell’intervento, Cannizzaro torna sulla figura di Roscioli e sulla necessità, secondo la sua posizione, di scegliere un rappresentante in grado di utilizzare al meglio il tempo disponibile. “Rappresentare una città come questa significa assumersi una responsabilità che non si esaurisce nella durata di uno scorcio di legislatura o di un incarico a breve termine”, dichiara. Il sindaco aggiunge: “Domenica e lunedì, quella responsabilità sarà nelle mani di ciascuno di voi che siete chiamati a scegliere guardando Reggio negli occhi. E guardandola negli occhi, guardate anche chi è chiamato a raccogliere questo testimone: Fabio Roscioli”. Infine l’appello politico rivolto agli elettori: “Chi sceglie Roscioli, sceglie ancora una volta Cannizzaro, Forza Italia, il CentroDestra. Sceglie una squadra, un progetto, un percorso, che ha già dimostrato – con i fatti – dove vuole andare. Adesso tocca a voi. Adesso, Reggio!”.