Suppletive Reggio Calabria, Loizzo (Lega): “il centrodestra vince unito, premiata la stabilità del Governo”

“A Reggio Calabria il centrodestra vince e si impone unito e compatto. I calabresi hanno premiato la stabilità di questo Governo che in quattro anni ha ottenuto risultati incredibili sul fronte della crescita, del rilancio della nostra regione. Questo voto ribadisce un principio fondamentale: fuori dal perimetro del centrodestra e dai valori in cui ci riconosciamo non esiste una forza in grado di proporre idee vere e parlare al territorio”. Lo dichiara il deputato calabrese della Lega, Simona Loizzo.

“I cittadini oggi ci hanno rinnovato la loro fiducia e questo è un motivo di orgoglio per noi che dobbiamo saper cogliere per affrontare la prossima sfida elettorale”, conclude Loizzo.