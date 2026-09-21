Suppletive Reggio Calabria, la nuova generazione del Centrodestra presenta “Uniti per Fabio Roscioli”

È in programma martedì 22 settembre alle ore 18:30 presso Oasi Village l’iniziativa dal titolo “La nuova generazione del centrodestra uniti per Fabio Roscioli”. L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione e al sostegno della candidatura di Fabio Roscioli alle suppletive di Reggio Calabria, con la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali e consiglieri comunali del centrodestra reggino. Ad aprire i lavori sarà Federico Milia, presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria e segretario regionale di Forza Italia Giovani Calabria.

All’iniziativa prenderanno parte anche numerosi consiglieri comunali: Giuseppe Bilardi di Fratelli d’Italia, Paolo Bilardi della lista Cannizzaro Sindaco, Vanessa Colica della Lega, Manuela Iatì della lista Cannizzaro Sindaco, Marco Parisi di Reggio Futura, Miriam Pitasi di Insieme Si Può, Stefano Vilasi della lista Cannizzaro Sindaco e Nicola Zera Falduto della lista Cannizzaro Sindaco.

L’incontro si concluderà con l’intervento di Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, che parteciperà all’appuntamento a sostegno della candidatura di Fabio Roscioli. L’iniziativa si inserisce nel percorso elettorale del centrodestra in vista delle prossime elezioni suppletive, con l’obiettivo di riunire le diverse componenti della coalizione attorno alla candidatura di Roscioli.