Suppletive Reggio Calabria, Italia del Meridione al fianco di Fabio Roscioli: “candidatura di spessore”

Italia del Meridione guarda “con convinzione alle prossime elezioni suppletive per la Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Reggio Calabria” e annuncia il proprio sostegno a Fabio Roscioli, candidato unitario della coalizione di centrodestra alle elezioni del 27 e 28 settembre. Una scelta che, per Italia del Meridione, “mette in campo una figura di esperienza, preparata e capace di rappresentare il territorio con autorevolezza nelle istituzioni nazionali”. “Riteniamo che Fabio Roscioli possa rappresentare una scelta importante per Reggio Calabria e per l’intera Calabria – è la posizione di Antonino Araniti, Segretario Provinciale Reggio Calabria IdM –. In un momento nel quale il territorio ha bisogno di una rappresentanza forte, competente e capace di dialogare con le istituzioni nazionali, il suo profilo offre garanzie di esperienza e autorevolezza”.

Per Italia del Meridione, dunque, “le suppletive rappresentano un passaggio importante per rafforzare la rappresentanza di Reggio Calabria a Roma e dare continuità al lavoro del centrodestra, mantenendo il territorio al centro dell’agenda politica nazionale”.