Suppletive Reggio Calabria, incontro pubblico a Lazzaro con il candidato Frank Benedetto | INFO

Appuntamento giovedì 10 settembre alle ore 18:30 in piazza dei Caduti a Lazzaro, nel Comune di Motta San Giovanni, per un incontro pubblico con Frank Benedetto, candidato alle suppletive di Reggio Calabria e quindi protagonista dell’iniziativa organizzata dalla coalizione progressista. L’evento, dal titolo “Da qui per tutti”, vedrà la partecipazione di rappresentanti politici e istituzionali per un momento di confronto sui temi del territorio e sulle prospettive future. Dopo i saluti di Massimo Cogliandro, introdurrà i lavori l’avvocato Carmen Latella. Sono previsti gli interventi dell’onorevole Mario Oliverio e del senatore Nicola Irto.

All’iniziativa parteciperanno inoltre rappresentanti della coalizione progressista, composta da diverse forze politiche e civiche indicate nella locandina dell’evento. L’appuntamento rappresenta un’occasione di incontro con cittadini e simpatizzanti per discutere temi legati alla comunità locale e alle prospettive amministrative e politiche del territorio.