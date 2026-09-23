Suppletive Reggio Calabria, il Partito Liberaldemocratico sostiene Roscioli: “contrastare il Campo Largo e Vannacci”

Il Partito Liberaldemocratico della Calabria annuncia il proprio sostegno a Fabio Roscioli in vista delle elezioni suppletive per il collegio uninominale di Reggio Calabria, in programma domenica 27 e lunedì 28 settembre. A comunicarlo è il segretario regionale del partito Angelo Montalto, che spiega la scelta richiamando la linea indicata dal segretario nazionale, il deputato Luigi Marattin. “Come ha detto il nostro Segretario Nazionale, il deputato Luigi Marattin, la priorità oggi è contrastare il Campo Largo e contrastare Vannacci. Se ci sono quindi tre candidati (e due sono questi), noi scegliamo con convinzione il terzo”, dichiara Montalto.

Il segretario regionale del Partito Liberaldemocratico ufficializza quindi l’appoggio al candidato Fabio Roscioli nella competizione elettorale che porterà al rinnovo del seggio parlamentare. “Per questo alle elezioni suppletive per il collegio di Reggio Calabria – che si terranno domenica 27 e lunedì 28 settembre – il Partito Liberaldemocratico della Calabria sosterrà il candidato Fabio Roscioli. Per far vincere i valori di libertà, democrazia e europeismo”, annuncia Angelo Montalto.