Suppletive Reggio Calabria, il candidato Toscano: “Vannacci? I Generali in politica li reputo pericolosi. Siamo come sonnambuli verso il precipizio” | INTERVISTA

Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare alle elezioni suppletive della Camera dei Deputati nel collegio di Reggio Calabria, ha presentato questa mattina ufficialmente la propria candidatura e il programma elettorale nel corso di un incontro con la stampa organizzato in pieno centro città. Un intervento dai toni forti, nel quale Toscano ha affrontato i principali temi della campagna elettorale, criticando l’impostazione del confronto politico e riservando attacchi al presidente della Regione Roberto Occhiuto, soprattutto sul tema della sanità, ma anche agli altri protagonisti, tra cui Roberto Vannacci, Domenico Giannetta e il Governo.

Al centro dell’intervento del candidato di Democrazia Sovrana Popolare c’è la critica alla qualità del dibattito elettorale, che Toscano definisce poco approfondito e distante dalle reali esigenze dei cittadini. Poi anche un passaggio sulla rottura con Marco Rizzo. “La competizione è molto al ribasso, nessuno approfondisce, ho come l’impressione che stiamo camminando come i sonnambuli verso il precipizio. A me dispiace della rottura con Marco Rizzo, ho visto che si è innamorato del Generale Vannacci, ha avuto questa crisi di mezza età, lui si è innamorato ma non mi sembra neanche che sia corrisposto“, ha dichiarato Toscano.

Il candidato ha poi rivolto un appello a chi sceglie di non partecipare al voto, sostenendo che una parte consistente dell’elettorato sarebbe distante dalla competizione. “Io vorrei rivolgere un appello agli astensionisti: non credo che esista un solo cittadino reggino che andrà a votare con entusiasmo per Roscioli, Giannetta e Benedetto. C’è un 80% di disinteressati e quindi rifiuta persino di presentarsi alle urne“, ha aggiunto.

Sanità e programmi elettorali: l’attacco agli avversari

Uno dei principali temi affrontati da Toscano riguarda povertà di argomenti e programmi da parte degli altri candidati. “Il programma degli altri candidati mi pare molto semplice: “datemi una mano che poi vediamo come fare”. Non vedo un programma su tanti temi, a partire dalla sanità. Si parla di concetti banali, di quali programmi vogliamo parlare?“, ha affermato. Nel suo intervento Toscano ha criticato anche la candidatura sostenuta da Vannacci, esprimendo dubbi sul ruolo dei militari nella politica e sul progetto portato avanti nel collegio reggino. “Pensavamo che Vannacci potesse portare una ventata di novità, ma io non li apprezzo, non mi piacciono i Generali in politica, li ritengo pericolosi. E poi lui cosa fa? Candida un moderato, Giannetta. Questa operazione di Vannacci nasce e muore a Reggio Calabria“, ha dichiarato.

La candidatura di Francesco Toscano si inserisce nella competizione per il seggio della Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Reggio Calabria, dove il confronto politico si sta sviluppando attorno ai temi della sanità, dello sviluppo economico, dei servizi e del rapporto tra cittadini e istituzioni. Con il suo intervento di presentazione, Toscano ha scelto una linea di forte contrapposizione, puntando sulla critica agli avversari e sul tentativo di intercettare quella fascia di elettori che, secondo la sua analisi, oggi guarda con distanza alla politica e alle urne.