Suppletive Reggio Calabria, Iiriti (FdI) sottolinea il “valore di una squadra compatta”

“Il risultato delle elezioni suppletive nel collegio di Reggio Calabria consegna al centrodestra una vittoria significativa, con l’elezione di Fabio Roscioli. È un risultato che merita di essere letto con attenzione, perché racconta innanzitutto la capacità di una coalizione di presentarsi all’appuntamento elettorale con una linea condivisa e con un lavoro comune sul territorio”. Così Daniela Iiriti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commenta il risultato ottenuto nelle scorse consultazioni politiche.

“A Fabio Roscioli rivolgo le mie congratulazioni e l’augurio di buon lavoro per il nuovo incarico parlamentare. Da oggi, avrà la responsabilità di rappresentare in Parlamento un territorio complesso e ricco di energie, portando con sé le istanze e le aspettative di Reggio Calabria e della sua provincia. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare al sindaco Francesco Cannizzaro, per il lavoro di squadra costruito in queste settimane. La campagna elettorale ha richiesto presenza, organizzazione e capacità di mettere insieme sensibilità diverse. Il risultato ottenuto è anche il frutto di questo impegno condiviso – continua la Iiriti -. Quello che considero particolarmente importante è proprio l’unità dimostrata dal centrodestra. Le diverse forze della coalizione hanno lavorato attorno a un obiettivo comune, dimostrando che le differenze possono trovare una sintesi quando esiste la volontà di costruire insieme. È un elemento politico che va riconosciuto e che rappresenta un patrimonio da preservare anche oltre il singolo appuntamento elettorale”. Per il consigliere di FdI “Reggio Calabria ha inoltre mostrato quanto sia importante il rapporto diretto con il territorio. Il consenso non è soltanto un dato numerico: dietro ogni voto ci sono persone, comunità, esigenze e aspettative. Per questo il risultato porta con sé una responsabilità precisa: quella di continuare ad ascoltare e a lavorare sui problemi concreti della città e della Calabria”.

“Il voto si colloca anche nel quadro dell’azione del Governo Meloni e del rapporto che il centrodestra sta costruendo con i territori grazie anche alla costante presenza del deputato Giovanni Donzelli in Calabria e del coordinatore regionale Wanda Ferro. La Calabria ha bisogno di una rappresentanza istituzionale capace di dialogare con Roma e di portare sui tavoli nazionali le proprie priorità, dalle infrastrutture allo sviluppo, dalla sanità alla valorizzazione delle tante potenzialità del territorio – prosegue Iiriti -. Per questo considero il risultato delle suppletive un punto di partenza. Da consigliere regionale continuerò a guardare a questo risultato con spirito di collaborazione istituzionale e con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra il territorio e le istituzioni. Quando una squadra riesce a mettere in comune energie, responsabilità e obiettivi, il risultato elettorale diventa anche il punto di partenza per una nuova stagione di lavoro”.