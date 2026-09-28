Suppletive Reggio Calabria, Giannetta: “il banco di prova è stato superato, Futuro Nazionale parte da qui”

Il risultato delle elezioni suppletive di Reggio Calabria viene commentato positivamente da Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale, nonostante abbia preso poco sopra il 10%, sfiorando l’11%. “Questo banco di prova è stato abbondantemente superato. Nel momento in cui confermiamo e aumentiamo addirittura quello che è il dato nazionale direi che il banco di prova è stato superato in maniera ottimale. E’ un risultato – afferma – che conferma il dato nazionale e fa capire che Futuro nazionale parte da Reggio Calabria con un messaggio chiaro a tutta la coalizione di centrodestra: noi ci siamo, siamo radicati sul territorio, e sicuramente questo è l’inizio di un prossimo risultato ancora più importante”.

Nel suo intervento, Giannetta ha evidenziato anche il contesto nel quale si è svolta la competizione elettorale, rimarcando la differenza tra la propria candidatura e quelle sostenute da coalizioni più ampie. Secondo il candidato di Futuro nazionale, il risultato raggiunto assume particolare significato proprio alla luce della scelta di correre autonomamente. “Noi siamo partiti da soli, dall’altro lato c’era una coalizione intera che sosteneva il candidato di centrodestra, così come il campo largo. Noi, da soli, con Futuro Nazionale abbiamo ottenuto un risultato che va oltre il dato di media nazionale. Ci possiamo sicuramente ritenere soddisfatti. Continuerò a lavorare per il partito e a servire la gente di Calabria con lo stesso spirito di servizio” ha aggiunto.