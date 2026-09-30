Suppletive Reggio Calabria, Galtieri insiste sul “grande risultato”: ma i numeri delle urne ridimensionano Vannacci

Nonostante i fatti parlino chiaro, Tito Galtieri, referente di Futuro Nazionale e del Comitato 1112 Reggio Calabria, non arretra di un passo. Dopo la nota diffusa questa mattina, torna infatti a rivendicare quello che definisce il “grande risultato” ottenuto alle suppletive di Reggio Calabria da Futuro Nazionale e dal suo candidato Domenico Giannetta. Nella nuova ricostruzione, Galtieri snocciola ancora una volta numeri e percentuali, sovrapponendo però consultazioni diverse e piani di lettura differenti, nel tentativo di spostare il baricentro del confronto. Per usare una metafora calcistica, prova a buttare la palla in tribuna, rilanciando argomentazioni già affrontate e contestualizzate nei nostri articoli e nei video-editoriali del direttore. Ma andiamo per gradi.

“Ristabilire l’assoluta verità dei numeri contro la narrazione mistificatoria di una stampa di scuderia che, davanti all’evidenza dei fatti, tenta goffamente di inventare flop inesistenti per coprire il crollo reale dei propri blocchi di potere”. È con queste parole che il Comitato 1112 Reggio Calabria Futuro Nazionale, guidato dal referente cittadino Tito Galtieri, torna ad intervenire sul risultato delle suppletive con una nota ufficiale che, viene sottolineato nello stesso comunicato, sarebbe “supportata dai dati definitivi calcolati sulle medesime 196 sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria, demolendo le letture bizzarre e faziose apparse nelle ultime ore su alcune testate locali”.

Il punto, però, è proprio questo: parlare di “assoluta verità dei numeri” significa già trasformare una lettura politica in una verità indiscutibile. I numeri sono quelli delle urne; la loro interpretazione, invece, resta per definizione discutibile, soprattutto quando si mettono a confronto elezioni diverse per partecipazione, contesto e modalità di voto. Stampa di scuderia? Semplicemente facciamo il nostro lavoro.

La ricostruzione goffa di Galtieri del dato elettorale

Galtieri prosegue in maniera goffa con accuse gratuite: “siamo abituati alle veline di palazzo stampate a comando, ma la matematica non risponde ai desideri dei signori delle tessere e dei loro megafoni mediatici – esordisce con un’allusione ridicola Galtieri. Leggiamo analisi surreali che tentano di far passare per un insuccesso il nostro straordinario 11% provinciale, parlando di equilibri consolidati e di una presunta ‘stravittoria’ di un centrodestra che avrebbe confermato la sua forza. Carte alla mano, sbugiardiamo questa narrazione speculativa mostrando ai cittadini i dati veri e incontestabili della sola città di Reggio Calabria. Nelle elezioni politiche del 2022, la coalizione di centrodestra ottenne complessivamente 30.342 voti nella sola città di Reggio Calabria (somma delle 196 sezioni del comune), pari al 45,33% dei voti validi. Nelle suppletive appena concluse, il candidato dell’apparato Fabio Roscioli si è fermato a 21.942 voti complessivi nelle stesse 196 sezioni cittadine. La realtà è che il centrodestra perde per strada 8.400 voti assoluti nella città. Esultare per una percentuale del 55% drogata dall’astensionismo, nascondendo la perdita di oltre ottomila elettori in carne e ossa in una sola città, qualifica la disperazione politica di chi vede sgretolarsi il proprio consenso”.

Ed è proprio qui che il ragionamento mostra il suo limite più evidente. Il confronto sui voti assoluti tra il 2022 e le suppletive non può essere isolato dal dato dell’affluenza, più bassa nella consultazione appena conclusa anche se, come abbiamo scritto, è stata la più altra tra le suppletive degli ultimi anni. Se alle urne si reca un numero molto inferiore di elettori, è del tutto naturale che anche i voti assoluti raccolti dalle principali aree politiche diminuiscano. Per questo, utilizzare soltanto la differenza numerica per sostenere l’esistenza di un crollo del consenso rischia di restituire una fotografia incompleta e non veritiera. Con una partecipazione più alta, sia il centrodestra sia il centrosinistra avrebbero verosimilmente raccolto più voti in termini assoluti. Questo, però, non consente di affermare automaticamente che sarebbero cambiate nella stessa misura anche le percentuali finali. Il dato certo delle suppletive resta quello espresso da chi è andato a votare: nella città di Reggio Calabria il candidato del centrodestra ha superato il 55% dei voti validi più del 2022..