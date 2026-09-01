Suppletive Reggio Calabria, Frank Benedetto incontra Circolo PD della Vallata del Gallico e Giovani Democratici

Il Circolo PD della Vallata del Gallico, in collaborazione con i Giovani Democratici di Reggio Calabria, promuove un incontro pubblico con il dott. Frank Benedetto, candidato alle elezioni suppletive della Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale 05 – Calabria. L’appuntamento è fissato per mercoledì 2 settembre alle ore 18:30 presso il residence “Baia dello Stretto” di Gallico Marina. L’iniziativa sarà un momento di confronto aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di riportare al centro della discussione politica il territorio, le sue esigenze, le sue potenzialità e il ruolo delle comunità locali.

L’incontro nasce dalla collaborazione tra il Circolo PD della Vallata del Gallico e i Giovani Democratici di Reggio Calabria, con la volontà di creare uno spazio comune nel quale possano incontrarsi generazioni, esperienze e sensibilità diverse, contribuendo alla costruzione di una visione condivisa per il futuro. Unità, condivisione e partecipazione sono le parole chiave che accompagnano l’iniziativa a sostegno della candidatura di Benedetto. Il centrosinistra viene presentato non come una semplice somma di percorsi politici differenti, ma come la capacità di riconoscersi in un progetto comune, attraverso l’ascolto e il coinvolgimento diretto dei cittadini.

Gli organizzatori invitano tutte le cittadine e tutti i cittadini a partecipare all’incontro, sottolineando l’importanza del confronto pubblico come strumento per rafforzare il rapporto tra politica e territorio. L’obiettivo dichiarato è quello di favorire una politica capace di ascoltare le comunità e trasformare il dialogo in un impegno concreto: un percorso collettivo per affrontare le esigenze della Calabria e costruire nuove prospettive di sviluppo.