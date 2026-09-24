Suppletive Reggio Calabria, Frank Benedetto chiude la sua campagna elettorale: le info sull’evento conclusivo

Si avvicina l’appuntamento conclusivo della campagna elettorale di Frank Benedetto, candidato dell’area progressista alle elezioni suppletive della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 05 Calabria. L’evento finale si terrà domani, venerdì 25 settembre, alle ore 17:00 presso il Cinema Odeon di Reggio Calabria, dove Benedetto incontrerà sostenitori e cittadini nell’ultimo appuntamento pubblico prima del voto in programma domenica 27 e lunedì 28 settembre 2026.

L’appuntamento è stato presentato come il “Gran Finale” della campagna elettorale del candidato, con lo slogan “Da qui per tutti”. L’incontro rappresenterà il momento conclusivo di un percorso elettorale che ha visto Benedetto impegnato sul territorio in vista della sfida per il seggio alla Camera dei Deputati. L’iniziativa si svolgerà nella sala del Cinema Odeon di Reggio Calabria e sarà l’occasione per tracciare un bilancio della campagna e rivolgere l’ultimo appello agli elettori.