Suppletive Reggio Calabria, Frank Benedetto apre il comitato elettorale in pieno centro: “ascoltare i cittadini e portare le loro istanze in Parlamento” | VIDEO

Entra nel vivo la campagna elettorale di Frank Benedetto in vista delle elezioni suppletive del 27 e 28 settembre. Nel tardo pomeriggio di oggi il candidato ha inaugurato il proprio comitato elettorale nel pieno centro di Reggio Calabria, aprendo uno spazio destinato al confronto diretto con cittadini, sostenitori e rappresentanti del territorio. L’apertura del comitato arriva a poco più di due settimane dal voto e rappresenta un passaggio significativo di una campagna elettorale particolarmente concentrata nei tempi. A margine dell’inaugurazione, Benedetto ha incontrato la stampa illustrando la propria idea di rappresentanza parlamentare e le priorità sulle quali intende concentrarsi qualora fosse eletto.

Il nuovo spazio elettorale, nelle intenzioni del candidato, dovrà essere soprattutto un luogo di ascolto. L’obiettivo è raccogliere direttamente dalle persone le esigenze del territorio e trasformarle in proposte da portare nelle sedi istituzionali, con particolare attenzione alle questioni più urgenti per Reggio Calabria e per la Calabria. “Con l’inaugurazione ufficiale del comitato elettorale a Reggio Calabria si offre uno spazio dove i cittadini possono dialogare, ricevere informazioni e dare consigli sulle tematiche che desiderano vengano portate nelle sedi istituzionali” ha affermato Benedetto.

Una modalità di lavoro che assume un peso particolare anche alla luce della durata limitata del mandato legato alle suppletive. Per Benedetto, proprio la ristrettezza dei tempi impone di concentrarsi su pochi obiettivi concreti, evitando di disperdere energie in un programma eccessivamente ampio. “Trattandosi di una campagna elettorale lampo e di un mandato limitato nel tempo, l’obiettivo è individuare elementi prioritari e realizzabili”.

Sanità territoriale, trasporto aereo e infrastrutture

Tra i temi indicati da Benedetto emerge innanzitutto il potenziamento della sanità territoriale, considerato uno degli strumenti necessari per alleggerire la pressione sugli ospedali e garantire una maggiore prossimità dei servizi ai cittadini. Una priorità che si inserisce in una visione più ampia delle esigenze quotidiane della popolazione calabrese. Altro capitolo centrale è quello del trasporto aereo, ritenuto strategico soprattutto in relazione alla capacità della Calabria di attrarre visitatori e sostenere lo sviluppo turistico. Il rilancio dei collegamenti viene quindi indicato come una leva per rendere il territorio maggiormente accessibile e competitivo. Accanto alla sanità e ai trasporti c’è poi il tema delle infrastrutture, che Benedetto considera determinante anche per affrontare il fenomeno dello spopolamento. L’idea è che una rete infrastrutturale più efficiente possa contribuire a creare condizioni migliori per chi vive e lavora in Calabria, favorendo sviluppo e nuove opportunità.

Con l’apertura del comitato elettorale nel centro di Reggio Calabria, la candidatura di Frank Benedetto entra dunque in una fase operativa ancora più intensa. Mancano poco più di due settimane alle urne e il candidato punta a utilizzare questo periodo per rafforzare il rapporto diretto con gli elettori e definire, attraverso l’ascolto, le priorità da portare in Parlamento. Il filo conduttore della campagna è quello della rappresentanza delle istanze del territorio: raccogliere le necessità espresse dai cittadini, individuare interventi concreti e trasformarli in decisioni parlamentari. Il nuovo comitato, in questo senso, viene presentato come uno spazio fisico attraverso il quale mantenere aperto il confronto fino al voto del 27 e 28 settembre.