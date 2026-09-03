Suppletive Reggio Calabria, Frank Benedetto a StrettoWeb: “dalla sanità alle infrastrutture, queste le priorità del territorio” | INTERVISTA

Sanità e infrastrutture al centro del primo confronto pubblico di Frank Benedetto, candidato della coalizione progressista alle prossime elezioni suppletive per la Camera dei Deputati nel collegio di Reggio Calabria. Nel tardo pomeriggio di oggi il candidato ha incontrato il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria in un appuntamento pubblico che anticipa la presentazione ufficiale prevista domani alla presenza dei vertici del Partito Democratico. A margine dell’incontro, StrettoWeb ha intervistato Benedetto, che ha indicato i principali temi sui quali intende concentrare la propria azione politica, partendo dalle criticità che interessano quotidianamente cittadini e territori della provincia reggina.

Il candidato progressista ha spiegato di aver avviato un percorso di ascolto diretto attraverso diversi comuni dell’area metropolitana, dalla fascia ionica a quella tirrenica, raccogliendo richieste e difficoltà dei cittadini. “Oggi siamo qui ad ascoltare la gente, io sto girando moltissimo, dalla parte ionica a quella tirrenica, per parlare con la gente, sentire i loro bisogni, quello che desiderano questo territorio possa avere. Le problematiche sono tante e vanno affrontate nelle aule importanti”. Tra le questioni indicate come prioritarie c’è soprattutto quella della sanità calabrese, con particolare riferimento all’accesso alle cure e ai tempi di attesa per le prestazioni.

Secondo Benedetto, il primo tema da affrontare riguarda la necessità di garantire ai cittadini un sistema sanitario più efficiente, capace di rispondere ai bisogni senza costringere molti pazienti a rivolgersi ad altre regioni per ricevere assistenza. “Il primo di tutti è la sanità, la gente chiede un posto a cui rivolgersi per potersi curare bene e senza aspettare troppo. Le liste d’attesa sono troppe. Pensare che un cittadino calabrese debba andare fuori per curarsi è molto doloroso, non è più accettabile”. Una posizione che pone la sanità al centro del dibattito elettorale in vista delle suppletive, con l’obiettivo dichiarato di portare nelle sedi istituzionali le problematiche raccolte direttamente sul territorio.

Accanto alla sanità, Benedetto ha evidenziato anche le difficoltà legate alle infrastrutture, sottolineando le criticità incontrate durante gli spostamenti nella provincia e nei territori più periferici. “Oltre alla sanità, pensiamo alle infrastrutture. Io ho girato posti difficili da raggiungere, anche coi treni, con tempi lunghissimi. Mancano i servizi e in questo mancano, a partire dall’alta velocità”. Il candidato della coalizione progressista ha quindi indicato mobilità e collegamenti come elementi fondamentali per lo sviluppo del territorio, evidenziando la necessità di ridurre gli squilibri infrastrutturali che ancora penalizzano numerose aree della Calabria.