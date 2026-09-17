Suppletive Reggio Calabria, Francesco Boccia torna a Reggio Calabria: l’evento per supportare Frank Benedetto

Il Partito Democratico rafforza il sostegno alla candidatura di Frank Benedetto in vista delle elezioni suppletive del collegio uninominale del 27 e 28 settembre. Il Pd annuncia infatti la presenza (che poi è un ritorno, perché c’era già stato a maggio in occasione delle Comunali) a Reggio Calabria di Francesco Boccia, capogruppo al Senato del partito, che sarà protagonista di un’iniziativa elettorale a Catona per accompagnare la fase finale della campagna. L’appuntamento è fissato per sabato mattina alle ore 11:00 al Lido dello Stretto di Catona. A comunicarlo è Enzo Marra, dirigente del Partito Democratico e già presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria.

Nel presentare l’iniziativa, Marra sottolinea il valore della presenza del capogruppo dem al Senato e il ruolo che l’appuntamento vuole assumere nella fase conclusiva della competizione elettorale. “Il Partito Democratico consolida il proprio sostegno alla candidatura di Frank Benedetto per le prossime elezioni suppletive. E lo fa anche con la presenza di uno dei profili migliori nel panorama nazionale: il capogruppo al Senato Francesco Boccia sarà a Catona per lanciare la volata finale di Frank Benedetto in vista delle elezioni del collegio uninominale del 27 e 28 settembre”, sono le parole di Enzo Marra.

Secondo il dirigente del Pd, la candidatura di Benedetto rappresenta un punto di sintesi tra competenze, conoscenza del territorio e prospettiva politica. “Quella di Benedetto – aggiunge Marra – è una scelta che unisce competenze, radicamento sul territorio e una visione chiara per il futuro del Paese, ma soprattutto della nostra comunità locale che potrà avere una rappresentanza credibile a Montecitorio in quest’ultimo scorcio di legislatura”.

Lavoro, sanità e welfare al centro del confronto politico

Nel messaggio diffuso dal Partito Democratico vengono indicati alcuni dei principali temi al centro della proposta politica del candidato Frank Benedetto, con particolare riferimento a lavoro, sanità pubblica, politiche sociali, welfare e transizione ecologica. “In una fase storica complessa che richiede risposte concrete su lavoro, sanità pubblica, politiche sociali, welfare e transizione ecologica, la candidatura di Frank Benedetto può rappresentare la sintesi dell’impegno politico del Partito Democratico sui grandi temi, sui quali si gioca una partita importantissima, nel momento in cui i cittadini tra dieci giorni saranno chiamati a scegliere tra un modello di Governo basato su slogan e una proposta seria e credibile costruita da un’area progressista con idee chiare e soprattutto sostenibili”.

Marra evidenzia inoltre il ruolo di Francesco Boccia nel confronto pubblico e nella discussione sui temi nazionali. “E Francesco Boccia incarna questo spirito pragmatico in grado di capire le difficoltà e i punti di criticità dell’intero sistema Paese, offrendo un contributo al dibattito pubblico di serietà, di soluzioni e soprattutto di spunti programmatici che servono agli italiani per avere le idee chiare e filtrate da ogni forma di becera propaganda”.

Irto ha voluto la presenza di Boccia a Catona

La presenza di Francesco Boccia a Reggio Calabria viene indicata da Marra come un passaggio importante nella fase conclusiva della campagna elettorale, con il coinvolgimento anche del segretario regionale del Pd Nicola Irto. “Per questo motivo – conclude Enzo Marra – siamo felici che il nostro Segretario regionale, il Senatore Nicola Irto, abbia fortemente voluto la presenza di Francesco Boccia a Catona a sostegno di Frank Benedetto, in una fase decisiva per la campagna elettorale, in cui siamo certi che la loro determinazione e autorevolezza faranno la differenza”. L’incontro di Catona rappresenta dunque uno degli appuntamenti conclusivi della campagna elettorale del centrosinistra in vista del voto suppletivo per il collegio uninominale della Camera.