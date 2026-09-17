Suppletive Reggio Calabria, Francesco Boccia torna a Reggio Calabria: l’evento per supportare Frank Benedetto

Il capogruppo del Partito Democratico al Senato sarà sabato al Lido dello Stretto di Catona per l’iniziativa elettorale a sostegno del candidato del centrosinistra nel collegio uninominale. Marra: "Una presenza importante in una fase decisiva della campagna elettorale".

francesco boccia
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Il Partito Democratico rafforza il sostegno alla candidatura di Frank Benedetto in vista delle elezioni suppletive del collegio uninominale del 27 e 28 settembre. Il Pd annuncia infatti la presenza (che poi è un ritorno, perché c’era già stato a maggio in occasione delle Comunali) a Reggio Calabria di Francesco Boccia, capogruppo al Senato del partito, che sarà protagonista di un’iniziativa elettorale a Catona per accompagnare la fase finale della campagna. L’appuntamento è fissato per sabato mattina alle ore 11:00 al Lido dello Stretto di Catona. A comunicarlo è Enzo Marra, dirigente del Partito Democratico e già presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria.

Nel presentare l’iniziativa, Marra sottolinea il valore della presenza del capogruppo dem al Senato e il ruolo che l’appuntamento vuole assumere nella fase conclusiva della competizione elettorale. “Il Partito Democratico consolida il proprio sostegno alla candidatura di Frank Benedetto per le prossime elezioni suppletive. E lo fa anche con la presenza di uno dei profili migliori nel panorama nazionale: il capogruppo al Senato Francesco Boccia sarà a Catona per lanciare la volata finale di Frank Benedetto in vista delle elezioni del collegio uninominale del 27 e 28 settembre”, sono le parole di Enzo Marra.

Secondo il dirigente del Pd, la candidatura di Benedetto rappresenta un punto di sintesi tra competenze, conoscenza del territorio e prospettiva politica. “Quella di Benedetto – aggiunge Marra – è una scelta che unisce competenze, radicamento sul territorio e una visione chiara per il futuro del Paese, ma soprattutto della nostra comunità locale che potrà avere una rappresentanza credibile a Montecitorio in quest’ultimo scorcio di legislatura”.

Lavoro, sanità e welfare al centro del confronto politico

Nel messaggio diffuso dal Partito Democratico vengono indicati alcuni dei principali temi al centro della proposta politica del candidato Frank Benedetto, con particolare riferimento a lavoro, sanità pubblica, politiche sociali, welfare e transizione ecologica. “In una fase storica complessa che richiede risposte concrete su lavoro, sanità pubblica, politiche sociali, welfare e transizione ecologica, la candidatura di Frank Benedetto può rappresentare la sintesi dell’impegno politico del Partito Democratico sui grandi temi, sui quali si gioca una partita importantissima, nel momento in cui i cittadini tra dieci giorni saranno chiamati a scegliere tra un modello di Governo basato su slogan e una proposta seria e credibile costruita da un’area progressista con idee chiare e soprattutto sostenibili”.

Marra evidenzia inoltre il ruolo di Francesco Boccia nel confronto pubblico e nella discussione sui temi nazionali. “E Francesco Boccia incarna questo spirito pragmatico in grado di capire le difficoltà e i punti di criticità dell’intero sistema Paese, offrendo un contributo al dibattito pubblico di serietà, di soluzioni e soprattutto di spunti programmatici che servono agli italiani per avere le idee chiare e filtrate da ogni forma di becera propaganda”.

Irto ha voluto la presenza di Boccia a Catona

La presenza di Francesco Boccia a Reggio Calabria viene indicata da Marra come un passaggio importante nella fase conclusiva della campagna elettorale, con il coinvolgimento anche del segretario regionale del Pd Nicola Irto. “Per questo motivo – conclude Enzo Marra – siamo felici che il nostro Segretario regionale, il Senatore Nicola Irto, abbia fortemente voluto la presenza di Francesco Boccia a Catona a sostegno di Frank Benedetto, in una fase decisiva per la campagna elettorale, in cui siamo certi che la loro determinazione e autorevolezza faranno la differenza”. L’incontro di Catona rappresenta dunque uno degli appuntamenti conclusivi della campagna elettorale del centrosinistra in vista del voto suppletivo per il collegio uninominale della Camera.

locandina evento con francesco boccia a catona per sostegno a benedetto per le suppletive

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