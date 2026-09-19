Suppletive Reggio Calabria, Forza Italia Giovani sostiene Roscioli: “continuità al progetto Cannizzaro-Occhiuto”

“L’avvocato Fabio Roscioli è la figura giusta per dare continuità al progetto politico avviato dal Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, e dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Un progetto che mette al centro i giovani come mai è stato fatto prima”. Così il Coordinamento di Forza Italia Giovani Città metropolitana di Reggio Calabria esprime il proprio sostegno al candidato unitario del centrodestra, Avv. Fabio Roscioli, alle prossime elezioni suppletive per la Camera dei Deputati, in programma il 27 e 28 settembre nel collegio di Reggio Calabria.“Il Centrodestra e, in particolare, Forza Italia in Calabria e a Reggio, in questi anni – prosegue il Coordinamento – hanno dimostrato con i fatti di credere nelle nuove generazioni. Ne è testimonianza il ruolo centrale affidato ai giovani dal Sindaco Francesco Cannizzaro nella sua Amministrazione comunale, nei territori e nelle circoscrizioni, così come le misure mirate che il Presidente Roberto Occhiuto ha portato avanti in Regione a sostegno dei giovani calabresi”.

“L’Avv. Roscioli, espressione di questo progetto, accompagnerà quei pochi mesi di transizione verso le nuove elezioni politiche proseguendo l’eccellente lavoro avviato dall’Onorevole Cannizzaro alla Camera. Un impegno che ha già prodotto risultati concreti per i giovani reggini: dagli investimenti nelle infrastrutture e nell’accessibilità fino alla realizzazione del Campus universitario del Mediterraneo, frutto proprio dell’azione parlamentare dell’On. Cannizzaro. Molto è stato fatto ma tanto resta ancora da fare. È per questo che sosteniamo convintamente Fabio Roscioli, affinché possa garantire continuità a un’azione politica attenta ai giovani e capace di costruire una Reggio viva, attrattiva, moderna e pienamente proiettata verso il futuro”, conclude la nota.