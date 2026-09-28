Suppletive Reggio Calabria, Ferrante (Fi): “con Roscioli trionfa la proposta moderata del centrodestra”

“Fabio Roscioli è il nuovo deputato del collegio di Reggio Calabria e questa vittoria ha un significato politico chiaro: Forza Italia è ancora una volta protagonista e il centrodestra unito, liberale e moderato si conferma l’unica proposta capace di raccogliere il consenso della maggioranza degli elettori. È una vittoria che rafforza il nostro partito, garanzia di concretezza, senso delle istituzioni e cultura di governo”. Lo afferma il deputato di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit. “A Reggio Calabria gli elettori hanno scelto una coalizione unita e hanno premiato Forza Italia, un movimento moderato, europeista e riformista. È questo il centrodestra – aggiunge – che vince e che può continuare a crescere: quello che costruisce, governa e rappresenta una maggioranza larga e responsabile del Paese”.

“A Fabio Roscioli rivolgo le mie congratulazioni più sincere e un augurio di buon lavoro alla Camera. La sua elezione è anche un riconoscimento al lavoro straordinario di Forza Italia in Calabria e di tutta la classe dirigente azzurra. È una vittoria che parla al territorio ma che manda anche un messaggio nazionale: il futuro del centrodestra passa dal rafforzamento della sua componente moderata, liberale e popolare, e Forza Italia – conclude Ferrante – continuerà a essere decisiva in questo percorso”.