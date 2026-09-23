Suppletive Reggio Calabria, Cutrona e Lacopo: “da Locri entusiasmo per Roscioli, il centrodestra è pronto alla sfida”

Grande partecipazione e clima di mobilitazione nel centrodestra in vista delle elezioni suppletive della Camera nel collegio di Reggio Calabria. A margine dell’evento politico organizzato al Palazzo della Cultura di Locri, i consiglieri comunali e militanti di Forza Italia Marco Cutrona e Giovanni Lacopo hanno commentato il risultato dell’iniziativa a sostegno del candidato Fabio Roscioli. I due esponenti forzisti hanno sottolineato la partecipazione registrata durante l’appuntamento, interpretandola come una conferma del sostegno territoriale alla candidatura di Roscioli. “Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi il nostro convinto sostegno alla candidatura dell’avvocato Fabio Roscioli – esordiscono Cutrona e Lacopo – la straordinaria partecipazione di popolo registrata oggi a Locri non fa che confermare la bontà della nostra scelta e l’entusiasmo che si respira sul territorio. La presenza dei vertici regionali e nazionali del centrodestra ha dimostrato la centralità assoluta della Locride nell’agenda politica della coalizione”, dichiarano i consiglieri comunali.

Nel loro intervento, Cutrona e Lacopo hanno evidenziato anche il ruolo del sindaco di Reggio Calabria e coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro, soffermandosi sulla scelta di Roscioli come candidato alle suppletive. “Come militanti di Forza Italia e Consiglieri Comunali, non possiamo che sottoscrivere e rilanciare con forza la linea tracciata dal nostro coordinatore regionale e sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. Il suo intervento, lucido e appassionato, ha tracciato un solco politico netto. Le sue dimissioni da parlamentare per dedicarsi interamente alla guida della città metropolitana sono un esempio di responsabilità istituzionale; oggi, il passaggio di testimone a Fabio Roscioli garantisce al nostro territorio una rappresentanza a Roma che non sarà isolata, ma parte integrante di una filiera di governo solida e credibile”, affermano.

Il confronto politico con gli altri candidati

Cutrona e Lacopo intervengono anche sul confronto politico in corso in vista del voto, prendendo posizione rispetto agli altri schieramenti e ai temi emersi nel dibattito elettorale. “Condividiamo e facciamo nostra la netta e ferma presa di distanza espressa da Cannizzaro nei confronti di candidature che nulla hanno a che spartire con i valori e le reali necessità della nostra terra. La Calabria e la Locride non sono laboratori per esperimenti ideologici né palcoscenici per slogan estremisti. Da posizioni che dividono i cittadini su temi cruciali come l’inclusione, i diritti e la visione internazionale, ci separano distanze siderali. La nostra terra ha bisogno di risposte concrete su infrastrutture, sviluppo e servizi, non di meteore elettorali o di chi è rimasto irrilevante per anni”, dichiarano.

Nel commento dei consiglieri comunali di Forza Italia spazio anche agli interventi del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e dello stesso candidato Fabio Roscioli. “Gli interventi del presidente Roberto Occhiuto e dello stesso Fabio Roscioli – continuano i due Consiglieri Comunali – hanno dato ulteriore sostanza alla giornata. Il governatore ha ricordato i riscontri tangibili che la Regione sta portando e lo sviluppo della Locride, mentre Roscioli ha dimostrato di essere l’anello di congiunzione perfetto per sbloccare i dossier romani a favore dei nostri comuni”.

In vista dell’appuntamento elettorale del 27 e 28 settembre, Cutrona e Lacopo rivendicano infine la forza organizzativa della coalizione e annunciano la prosecuzione dell’attività sul territorio. “Il successo dell’incontro di Locri dimostra che la macchina organizzativa di Forza Italia e dell’intero centrodestra unito è in piena salute e viaggia a pieno regime. Il nostro impegno sul territorio prosegue da oggi con ancora maggiore vigore: saremo tra la gente per tradurre questo entusiasmo in voti, convinti che il 27 e 28 settembre la Locride saprà scegliere la serietà, la competenza e il futuro insieme a Fabio Roscioli”, concludono i consiglieri comunali.