Suppletive Reggio Calabria, comizio di chiusura di Roscioli e Cannizzaro: luogo, data e ora dell’evento

È tutto pronto per il comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra in vista delle elezioni suppletive di Reggio Calabria, in programma il 27 e 28 settembre. Ad annunciare l’appuntamento è il sindaco Francesco Cannizzaro, attraverso un post pubblicato sui propri canali social. L’iniziativa si terrà domani, giovedì 24 settembre, alle ore 19:30 in piazza Duomo, lo stesso luogo che ospiterà oggi l’intervento di Roberto Vannacci. Sul palco, insieme al primo cittadino, è previsto l’intervento del candidato del centrodestra Fabio Roscioli.

Nel messaggio rivolto ai cittadini reggini, Cannizzaro richiama il valore dell’appuntamento finale della campagna elettorale e invita la coalizione a ritrovarsi attorno al progetto politico sostenuto per le suppletive. “CI SIAMO. È IL MOMENTO DI RITROVARCI TUTTI INSIEME! È il momento del comizio del CentroDestra, il momento di stringerci ancora una volta attorno alla nostra squadra, al nostro progetto, alla nostra idea di presente e di futuro. Una campagna intensa. Una squadra unita. Una sola direzione: AVANTI! Reggio ha scelto una strada. E quella strada continua. Continua con Fabio Roscioli, continua con il CentroDestra unito, continua con un progetto grande e ambizioso che vuole portare Reggio Calabria sempre più in alto. Adesso Reggio, ancora una volta, col CentroDestra unito, per Fabio Roscioli!”

Il comizio rappresenterà l’ultimo appuntamento pubblico della coalizione prima del voto suppletivo per il collegio uninominale di Reggio Calabria. La sfida elettorale vedrà gli elettori chiamati alle urne il 27 e 28 settembre per scegliere il nuovo rappresentante alla Camera dei deputati. Il centrodestra chiuderà quindi la propria campagna elettorale con un evento in piazza Duomo, affidando al sindaco Cannizzaro e al candidato Roscioli il compito di rivolgersi ai cittadini nell’ultima fase prima del voto.