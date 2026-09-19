Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: “chi vota Roscioli sostiene anche il sindaco, è un voto di fiducia alla mia persona” | VIDEO

A pochi giorni dalle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati nel collegio di Reggio Calabria, il sindaco Francesco Cannizzaro scende in campo per sostenere la candidatura di Fabio Roscioli, candidato unitario del centrodestra. Attraverso un video pubblicato sui propri canali social, il primo cittadino ha ribadito il valore politico della tornata elettorale del 27 e 28 settembre, collegando la scelta del candidato alla continuità del percorso amministrativo e politico avviato a Palazzo San Giorgio. Al centro dell’intervento c’è la necessità, secondo Cannizzaro, di garantire alla città di Reggio Calabria una presenza istituzionale in Parlamento capace di proseguire il lavoro avviato durante la sua esperienza da deputato.

Cannizzaro sulle dimissioni da parlamentare: “h o voluto che si votasse nei tempi previsti”

Nel suo messaggio, Francesco Cannizzaro è tornato sulla decisione di lasciare il seggio parlamentare, scelta che ha determinato la necessità di convocare le elezioni suppletive nel collegio interessato. Il sindaco ha sottolineato come avrebbe potuto rinviare le dimissioni, evitando il ricorso alle urne, ma di aver scelto invece di rispettare i tempi previsti per consentire agli elettori di esprimersi. “Le elezioni suppletive si svolgeranno il 27 e il 28 settembre nella nostra città e in buona parte dell’area metropolitana a seguito delle mie dimissioni che avrei tranquillamente potuto posticipare e non si sarebbe votato, mentre io ho voluto rimettermi nei tempi affinché si votasse”, sottolinea Cannizzaro. Secondo Cannizzaro, l’obiettivo è garantire alla città un nuovo rappresentante istituzionale in grado di mantenere un collegamento diretto con il Parlamento. “Come sindaco di Reggio e come squadra del centrodestra abbiamo bisogno di un riferimento di primo livello che sostituisca la mia persona in Parlamento”, sostiene Cannizzaro.

Fabio Roscioli candidato del centrodestra: “è la persona giusta”

Nel suo intervento il sindaco ha poi concentrato l’attenzione sulla figura di Fabio Roscioli, individuato dal centrodestra come candidato alle suppletive della Camera. Cannizzaro ha evidenziato le competenze e il profilo istituzionale del candidato, indicandolo come una figura in grado di rappresentare le esigenze del territorio. “Roscioli è la persona giusta perché è competente, perché è l’amministratore unico di Forza Italia, perché conosce bene le dinamiche governative, istituzionali e parlamentari”. Secondo il primo cittadino, Roscioli dovrebbe rappresentare un punto di riferimento costante per l’amministrazione comunale e per il territorio metropolitano.“Sarà il pioniere, sarà la persona di riferimento del sindaco a favore di Reggio, perché io con Fabio e con tutti gli altri parlamentari dobbiamo continuare a sbloccare tante linee di finanziamento”, aggiunge il primo ciittadino.

Il voto a Roscioli come continuità del progetto politico per Reggio Calabria

Uno dei passaggi centrali del messaggio di Cannizzaro riguarda il significato politico attribuito alla scelta degli elettori. Il sindaco ha infatti collegato il sostegno a Fabio Roscioli alla prosecuzione del progetto amministrativo avviato a Reggio Calabria e nell’area metropolitana. “Chi vota Roscioli innanzitutto vota per il centrodestra unito. Chi vota Roscioli vota per il sindaco Cannizzaro, è anche un voto di fiducia alla mia persona e alla mia squadra. Chi vota Roscioli vota per il progetto che ha iniziato a rivoluzionare la città e la sua provincia”, sottolinea Cannizzaro.

L’appello finale di Cannizzaro agli elettori: “avanti con il centrodestra unito”

Nel finale del video il sindaco ha rivolto un appello diretto ai cittadini chiamati al voto nel collegio di Reggio Calabria. “Avanti con il centrodestra unito per Reggio e la sua area metropolitana”, conclude Cannizzaro. Le parole del leader regionale di Forza Italia arrivano dunque nella fase conclusiva della campagna elettorale per il rinnovo del seggio parlamentare lasciato libero dopo le sue dimissioni. Il voto del 27 e 28 settembre sarà chiamato a scegliere il nuovo rappresentante alla Camera dei Deputati, in una consultazione che coinvolge il capoluogo e una parte dell’area metropolitana reggina.