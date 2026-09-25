Suppletive Reggio Calabria, Avanti PSI: “votare Benedetto, che non ha insultato nessuno. Dalle due Destre spettacolo indegno”

La campagna elettorale per le suppletive di Reggio Calabria entra nella fase finale e arriva anche la presa di posizione di Luigi Incarnato, presidente nazionale di Avanti PSI, che annuncia la chiusura della campagna elettorale di Frank Benedetto e rivolge un appello agli elettori reggini. Al centro dell’intervento il giudizio sul confronto politico delle ultime settimane, con Incarnato che rivendica lo stile del candidato sostenuto dal centrosinistra e critica il clima dello scontro tra gli altri schieramenti.

“Questa sera chiuderemo la campagna elettorale di Frank Benedetto che in un mese non ha insultato nessuno, non ha gridato e non ha offerto lo spettacolo indegno delle due destre“, dichiara il presidente nazionale di Avanti PSI. Secondo Incarnato, la competizione elettorale avrebbe assunto toni troppo conflittuali, mentre la candidatura di Benedetto rappresenterebbe, nella sua visione, un approccio maggiormente legato al territorio e al confronto civile.

Incarnato: “Sconcertante assistere allo scontro personale tra le due destre”

Nel suo intervento, Incarnato concentra le critiche sullo svolgimento della campagna elettorale e sul confronto tra i principali schieramenti. “È stato sconcertante assistere allo scontro personale tra le due destre ed è ancora più sconcertante apprendere la deriva del partito di Tajani che ormai parla di gonne e di cose tribali e sembra Vannacci”, afferma il presidente nazionale di Avanti PSI. Le parole di Incarnato si inseriscono nel dibattito politico che ha accompagnato le ultime settimane di campagna per il collegio di Reggio Calabria, caratterizzato dal confronto tra i candidati e dalle diverse letture sul ruolo della rappresentanza territoriale. Il presidente di Avanti PSI ribadisce quindi la necessità, secondo la propria posizione, di riportare al centro del voto la figura del candidato e il rapporto diretto con la comunità reggina.

L’appello agli elettori: “Votare Benedetto significa votare per un reggino”

Nel finale della dichiarazione arriva l’appello rivolto agli elettori di ogni orientamento politico. “Votare Benedetto significa votare per un reggino ché rappresenterà il territorio e non il centrosinistra. Lo chiediamo a tutti gli elettori di ogni parte politica”, afferma Incarnato, sottolineando la volontà di presentare la candidatura di Benedetto come espressione della comunità locale. La conclusione del messaggio punta sul tema della moderazione e della scelta territoriale: “Puniscano gli estremismi e votino un’espressione del territorio moderata e garbata”, conclude il presidente nazionale di Avanti PSI. Con queste parole Avanti PSI ribadisce il proprio sostegno a Frank Benedetto nella fase conclusiva della campagna elettorale per le suppletive reggine.