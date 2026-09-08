Suppletive Reggio Calabria, apre il comitato a sostegno di Frank Benedetto: il giorno e l’ora dell’inaugurazione

Prosegue il percorso politico in vista delle prossime elezioni suppletive con l’apertura del nuovo comitato elettorale a sostegno della candidatura di Frank Benedetto. Dopo la presentazione ufficiale della candidatura, arriva un nuovo passaggio organizzativo con l’inaugurazione di una sede destinata a diventare un punto di riferimento i sostenitori del candidato. Il nuovo comitato di Reggio Calabria sarà inaugurato mercoledì 9 settembre alle ore 19:30 in Corso Garibaldi, 40. L’iniziativa rappresenterà un momento di incontro e confronto con il territorio, dando avvio alle attività della nuova sede.

L’apertura del comitato viene presentata come un ulteriore passo nel percorso politico avviato nelle ultime settimane e come uno spazio pensato per favorire il dialogo con cittadini, sostenitori e realtà civiche che accompagnano la candidatura di Frank Benedetto. All’incontro prenderà parte lo stesso candidato, insieme al gruppo di sostenitori e ai rappresentanti delle forze politiche e civiche che hanno scelto di sostenere il suo progetto.

La serata inaugurale sarà quindi l’occasione per presentare alla comunità il nuovo spazio e per condividere le prossime tappe del percorso politico in vista delle consultazioni. L’apertura della sede di Corso Garibaldi punta così a rafforzare il rapporto diretto con il territorio, offrendo un luogo stabile di confronto e partecipazione per quanti sostengono la candidatura di Frank Benedetto.