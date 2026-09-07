Suppletive Reggio Calabria, Antoniozzi (FdI): “sosteniamo fortemente Fabio Roscioli”

Fratelli d’Italia scende nuovamente in campo a sostegno di Fabio Roscioli in vista delle elezioni suppletive di Reggio Calabria. A ribadire il sostegno del partito al candidato del centrodestra è il vicecapogruppo alla Camera Alfredo Antoniozzi, che sottolinea l’importanza della sfida elettorale e il percorso intrapreso dall’amministrazione comunale e regionale. “Sosteniamo fortemente Fabio Roscioli per le suppletive di Reggio Calabria. È importante, come ha detto il nostro coordinatore regionale Wanda Ferro, proseguire a sostenere le ragioni di una grande città metropolitana che oggi ha un sindaco iper attivo e concentrato a restituire prestigio alla comunità reggina”, afferma Antoniozzi.

Nel suo intervento, il dirigente di Fratelli d’Italia evidenzia la volontà del partito di proseguire lungo una linea di continuità politica, invitando gli elettori del territorio a riconoscere il lavoro svolto dal centrodestra a ogni livello istituzionale. “Siamo certi che i cittadini del reggino premieranno gli sforzi compiuti dal centrodestra s ogni livello politico. Dall’aeroporto alle nuove infrastrutture grazie alla giunta Occhiuto Reggio sta conoscendo un’altra stagione”, conclude il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.