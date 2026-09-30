Suppletive Reggio Calabria, Altobruno (Insieme si può): “un plauso a Cannizzaro, premiate coerenza e gioco di squadra”

La vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati viene accolta con soddisfazione anche da Giuseppe Altobruno, presidente di Insieme si Può, che interviene sul risultato elettorale sottolineando il valore politico del successo e il ruolo svolto dal lavoro di squadra all’interno del centrodestra reggino. Altobruno, parlando anche a nome del consigliere comunale Miriam Pitasi, evidenzia come anche questa tornata elettorale abbia rappresentato per il gruppo un ulteriore banco di prova e una conferma dell’importanza della coerenza politica e della collaborazione tra le diverse componenti della coalizione. Nel suo intervento, il presidente di Insieme si Può rivolge inoltre le congratulazioni a Roscioli e un plauso a Francesco Cannizzaro e a quanti hanno continuato a sostenere il progetto unitario del centrodestra sul territorio.

“La vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati segna ancora una volta un risultato importante per Reggio Calabria e per l’intero territorio. Come Presidente del gruppo che rappresento unitamente alla consigliera comunale, Miriam Pitasi, esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato, e rivolgiamo a Fabio Roscioli le nostre congratulazioni augurandogli buon lavoro. Anche queste elezioni per Insieme si Può sono state un banco di prova che ci rendono sempre più consapevoli di quanto sia importante, in politica e non solo, la coerenza e soprattutto, il gioco di squadra. Solo così si può contribuire a migliorare la nostra amata città. Un plauso va al nostro Sindaco Francesco Cannizzaro e a tutti coloro che, come noi, hanno continuato a credere in un progetto che vede unite le forze politiche di Cdx del nostro Territorio”.