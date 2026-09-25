Suppletive Reggio Calabria, 346mila elettori alle urne: la vera sfida è l’affluenza

Nel prossimo fine settimana, sabato 27 e domenica 28 settembre 2026, una parte significativa del territorio della provincia di Reggio Calabria sarà chiamata alle urne per le elezioni suppletive della Camera dei Deputati. Una consultazione particolare, diversa dalle normali elezioni politiche, che arriva dopo la necessità di riassegnare il seggio parlamentare rimasto vacante in seguito alle dimissioni del neo sindaco Francesco Cannizzaro. Il voto interesserà una porzione ampia dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria: saranno infatti coinvolti 71 comuni su 97, con 487 sezioni elettorali distribuite sul territorio. Il corpo elettorale complessivo è formato da 345.788 elettori, di cui 58.729 residenti all’estero. Numeri che restituiscono l’importanza della consultazione, ma che aprono anche il principale interrogativo della vigilia: quale sarà il livello reale di partecipazione dei cittadini?

Elezioni suppletive Reggio Calabria, la sfida dell’affluenza alle urne

Rispetto alle elezioni politiche nazionali, le suppletive tendono spesso a registrare un’affluenza più bassa, soprattutto per una minore percezione dell’importanza del voto e per una capacità di mobilitazione generalmente inferiore rispetto alle grandi tornate elettorali. La sfida principale per i candidati (Roscioli, Benedetto, Giannetta e Toscano) e per le forze politiche non riguarda quindi soltanto il consenso ottenuto nelle urne, ma anche la capacità di coinvolgere gli elettori e portarli ai seggi. Nei comuni interessati dalle prossime suppletive della Camera a Reggio Calabria, alle precedenti elezioni politiche del 2022 aveva votato il 49,4% degli aventi diritto. Si tratta di un dato già distante dai livelli di partecipazione registrati nelle elezioni politiche ordinarie, ma comunque superiore rispetto ad alcune recenti consultazioni suppletive svolte in altre aree italiane.

I precedenti nazionali: dalle basse affluenze di Napoli e Roma ai dati più alti del Nord

Gli ultimi precedenti delle elezioni suppletive in Italia mostrano scenari molto differenti, con percentuali di partecipazione spesso fortemente condizionate dal contesto territoriale e dall’interesse generato dalla competizione elettorale. In alcune grandi città le percentuali sono state particolarmente basse. A Napoli, in occasione di una recente consultazione suppletiva, l’affluenza si è fermata al 9,5%, mentre a Roma è arrivata all’11,3%. A Monza, invece, (dove era candidato Cateno De Luca) il dato si è attestato al 19,25%. Situazione diversa in altre realtà locali, dove la partecipazione è stata decisamente più alta: a Padova si è registrato il 57,6%, mentre a Rovigo il dato ha raggiunto il 52,2%. Numeri che dimostrano come il voto suppletivo possa assumere caratteristiche molto diverse a seconda del territorio, della presenza dei candidati, della mobilitazione dei partiti e della percezione dell’importanza della sfida politica.