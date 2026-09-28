Suppletive, per Senise (Comitato di Futuro Nazionale) il risultato è buono: “raggiunto tra l’altro senza alleanze”

Il risultato ottenuto da Domenico Giannetta alle elezioni suppletive di Reggio Calabria viene accolto con soddisfazione da Roberto Senise, esponente del Comitato 2059 di Futuro Nazionale Castrovillari. In una nota, Senise analizza il dato elettorale del candidato di Futuro Nazionale evidenziandone, secondo la sua lettura, il peso politico all’interno di un collegio caratterizzato dalla forte presenza dei partiti tradizionali e da recenti risultati amministrativi.

Nel suo intervento Senise pone l’attenzione sul consenso raccolto da Giannetta, sottolineando il valore di una candidatura sostenuta da Futuro Nazionale e collegando il risultato alle dinamiche politiche locali e nazionali. “Desidero esprimere la mia soddisfazione per il risultato di Domenico Giannetta di Futuro Nazionale nel collegio di Reggio Calabria. Considerando che Forza Italia ha ottenuto un grande successo alle recenti amministrative e roccaforte Nazionale del partito, il risultato di circa il 11% qui assume un valore significativo e vale ancora di più”.

Il confronto con il quadro nazionale e il dato del collegio reggino

Senise prosegue la propria analisi mettendo a confronto il risultato registrato nel collegio di Reggio Calabria con gli equilibri politici nazionali. Secondo l’esponente del Comitato 2059 di Futuro Nazionale Castrovillari, il dato locale assumerebbe particolare rilievo considerando il contesto nel quale si è svolta la competizione elettorale e la presenza di coalizioni più ampie a sostegno degli altri candidati. “A rafforzare questa ipotesi c’è il fatto che, a livello nazionale, il centrosinistra è dato attorno al 43%, mentre in questo collegio il campo largo si ferma al 36%”.

Nel suo commento Senise richiama inoltre il peso della realtà politica reggina, facendo riferimento al consenso ottenuto da Forza Italia alle recenti elezioni amministrative e alla presenza territoriale della coalizione di centrodestra. “È evidente che in una realtà come Reggio Calabria, dove Forza Italia fresco di un consenso straripante alle recenti comunali e con oltre 200 consiglieri comunali nel collegio, il risultato di Futuro Nazionale è davvero straordinario e vincente”.

Nella parte conclusiva della nota, Roberto Senise rivolge i propri complimenti a Domenico Giannetta per il risultato ottenuto e ribadisce la volontà di proseguire il percorso politico di Futuro Nazionale. Secondo Senise, il dato delle suppletive rappresenterebbe un elemento importante per il futuro del movimento e per il ruolo che intende svolgere all’interno del centrodestra. “Complimenti a Domenico Giannetta che a mani nude ha ottenuto un grande risultato. Andiamo avanti con Futuro Nazionale con la piena consapevolezza che senza Futuro Nazionale il centro destra non vince”.