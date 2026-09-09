Suppletive: Oliverio sostiene Benedetto, “di fronte all’arroganza di chi pretende di svendere la rappresentanza di Reggio Calabria”

L’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio scende in campo a sostegno di Frank Benedetto, candidato dell’area progressista alle prossime elezioni suppletive di Reggio Calabria. Oliverio sarà ospite giovedì 10 settembre di un’iniziativa in programma a Lazzaro, occasione nella quale ribadirà il proprio sostegno alla candidatura del medico e manager sanitario. L’ex Governatore ha spiegato le ragioni della sua partecipazione, sottolineando il valore politico e soprattutto il radicamento territoriale della candidatura di Benedetto. “Ho accettato con piacere l’invito a partecipare giovedì 10 a Reggio a un’iniziativa a sostegno di Frank Benedetto. Quella di Frank è una candidatura che raccoglie un largo consenso che va oltre i confini della coalizione che lo ha proposto, perché è espressione di una esperienza che ha segnato positivamente la vita di tante persone e dell’intera comunità”.

Nel suo intervento Oliverio ha ricordato il rapporto con Frank Benedetto e il percorso che portò alla riattivazione della cardiochirurgia dell’ospedale di Reggio Calabria, raccontando una delle tappe più significative della sua esperienza alla guida della Regione. “Ho conosciuto il dottor Frank Benedetto oltre dieci anni fa quando, subito dopo essere stato eletto Presidente della Regione, andai a visitare l’ospedale di Reggio Calabria e constatai che il reparto di cardiochirurgia, con relativa strumentazione della sala operatoria avvolta nel cellophane, rimaneva inattivato da cinque anni”.

Oliverio ha quindi ricordato la scelta di affidare a Benedetto il compito di rilanciare il reparto, con l’obiettivo di renderlo operativo e trasformarlo in un punto di riferimento per il territorio. “Dopo qualche giorno gli affidai l’incarico di Direttore Generale con il mandato di attivare subito il reparto di cardiochirurgia. Frank non solo realizzò quell’obiettivo, ma ha creato le condizioni affinché quella cardiochirurgia si affermasse come servizio di eccellenza attraverso l’acquisizione di professionalità di riconosciuta ed affermata esperienza e competenza. Oggi la cardiochirurgia di Reggio è tra le eccellenze in Italia e costituisce un punto di riferimento e di sicurezza per la comunità”.

Oliverio: “Una candidatura espressione autentica della città”

L’ex Governatore ha infine evidenziato il valore territoriale della candidatura di Benedetto, contrapponendola a quelle che definisce logiche estranee ai bisogni della comunità reggina. “Di fronte all’arroganza di chi pretende di svendere e sacrificare la rappresentanza di Reggio a logiche completamente estranee ai bisogni della comunità, quella di Frank è una candidatura espressione autentica della città e del territorio”. Il sostegno di Oliverio si inserisce così nel quadro della campagna elettorale per le elezioni suppletive di Reggio Calabria, con il candidato progressista impegnato a raccogliere consenso attorno a una proposta che punta a valorizzare competenze e radicamento locale.