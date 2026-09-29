Suppletive nella Vallata del Torbido, Roscioli stravince: “l’effetto Agostino pesa sul risultato di Giannetta”

Il risultato delle elezioni suppletive nel collegio di Reggio Calabria-Locri continua ad alimentare il dibattito politico sul territorio. Nella Vallata del Torbido, mentre emerge l’affermazione di Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, l’attenzione si concentra anche sui dati dei singoli candidati e in particolare sul risultato ottenuto da Domenico Giannetta, candidato nella lista riconducibile a Roberto Vannacci. A intervenire sull’esito del voto è il vicesindaco di Marina di Gioiosa Ionica, Rocco Agostino, che pone l’accento soprattutto sul confronto tra le preferenze raccolte da Giannetta alle precedenti elezioni regionali e quelle ottenute nelle suppletive per la Camera dei Deputati.

Secondo i dati richiamati dal vicesindaco, a Marina di Gioiosa Ionica Domenico Giannetta avrebbe ottenuto 39 preferenze alle suppletive, a fronte delle 201 raccolte alle elezioni regionali. Un dato che Agostino considera uno degli elementi più significativi emersi dalle urne e sul quale invita a una riflessione politica. Il confronto, secondo l’analisi del vicesindaco, assume una dimensione ancora più ampia se esteso all’intera Vallata del Torbido, comprendente Marina di Gioiosa Ionica, Gioiosa Ionica, Martone, San Giovanni di Gerace, Mammola e Grotteria. In questo territorio, il dato indicato da Agostino vede Giannetta passare dalle 684 preferenze delle Regionali alle 180 delle suppletive.

Agostino: “È un dato che non può essere ignorato”

Il vicesindaco ha quindi evidenziato il risultato di Giannetta come uno degli aspetti principali della tornata elettorale nella zona, sostenendo che il consenso raccolto sarebbe stato influenzato anche dal sostegno della lista e del partito collegati a Roberto Vannacci. “Il dato che voglio stigmatizzare – è il ragionamento attribuito al vicesindaco – è sicuramente il risultato di Giannetta. A Marina di Gioiosa Ionica passa da 201 preferenze a 39 e, considerando la vallata del Torbido, da 684 a 180. È un dato che non può essere ignorato. Va anche riconosciuto che le 180 preferenze sono state raggiunte grazie al sostegno del partito stesso di Vannacci, che ha contribuito a mantenere una parte del consenso, questa volta sono davvero felice di aver contribuito in modo convinto allo straordinario risultato del candidato del centro destra Fabio Roscioli”.

Nella sua lettura politica del voto, Agostino collega parte del risultato anche al rapporto costruito negli anni sul territorio e parla di quello che definisce “effetto Rocco Agostino”, facendo riferimento al proprio ruolo ricoperto durante le precedenti elezioni regionali. “Alle precedenti elezioni regionali, il sottoscritto ricopriva il ruolo di responsabile amministrativo all’interno della sua struttura. In politica, però, il tradimento prima o poi presenta il conto, e questo risultato ne è, a mio avviso, una dimostrazione concreta”.

Il confronto con il dato del collegio e i complimenti a Forza Italia

Secondo Agostino, il risultato delle suppletive nella Vallata del Torbido evidenzierebbe una differenza rispetto al dato complessivo del collegio. Nel territorio di Marina di Gioiosa Ionica, infatti, la percentuale attribuita a Giannetta si sarebbe fermata al 5,4%, mentre nell’intero collegio la lista di Futuro Nazionale avrebbe raggiunto il 10,96%. Il vicesindaco conclude la propria analisi sottolineando il peso del radicamento territoriale e del sostegno politico ricevuto dai candidati, ribadendo la soddisfazione per il risultato ottenuto dal centrodestra e rivolgendo i complimenti alla dirigenza regionale e al gruppo di Forza Italia Calabria.