Suppletive, Masso (Lega) si complimenta con Roscioli: “ora 2 priorità per la provincia di Reggio Calabria”

“Caro Onorevole Roscioli. A titolo personale, nella mia qualità di componente del Coordinamento Provinciale della Lega Salvini Premier, desidero rivolgerti le mie più sentite congratulazioni per la netta e importante affermazione conseguita nelle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati”. Cosí Biagio Masso, Componente del Coordinamento Provinciale della Lega a Reggio Calabria.

“Insieme ai miei auguri, ci tengo a trasmetterti il pieno appoggio di tutto il Coordinamento e il forte sostegno dell’intera squadra della Lega reggina. La nostra forza politica ha sempre creduto e investito con profonda convinzione nell’unità della coalizione di centrodestra, considerandola un valore fondante per garantire una guida forte, coerente e vincente al servizio dei territori”.

“Guardando alle priorità della provincia di Reggio Calabria e dell’intero contesto regionale, intendo garantirti la massima collaborazione per affrontare insieme due nodi fondamentali per il nostro futuro: il potenziamento delle infrastrutture strategiche e il rilancio dello sviluppo locale, essenziali per abbattere lo spopolamento e modernizzare la nostra terra”.

“L’augurio più grande che desidero rivolgerti è quello di un duro e proficuo lavoro, accompagnato da un’attenzione assidua e costante verso il territorio che è stato chiamato al voto e che ha riposto in te una grande fiducia. Sono convinto che saprai interpretare questo mandato parlamentare con la presenza, l’ascolto e la determinazione di cui la nostra comunità ha bisogno. Ti confermo la mia piena disponibilità a fare squadra e ti auguro di cuore buon lavoro a Montecitorio”.