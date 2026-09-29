Suppletive, Mario Cardia: “la vittoria di Roscioli premia il lavoro del Sindaco Cannizzaro”

“La vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati rappresenta un risultato importante per Reggio Calabria e per l’intero territorio. Con il 51,02% dei consensi, Roscioli conquista il seggio lasciato vacante da Francesco Cannizzaro e conferma la fiducia degli elettori nel percorso politico e istituzionale portato avanti dal centrodestra. Come Capogruppo di Noi Moderati, esprimo grande soddisfazione per questo risultato e rivolgo a Fabio Roscioli le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro. La sua elezione rappresenta una nuova responsabilità nei confronti di Reggio Calabria e dell’intero collegio, con l’obiettivo di proseguire a Roma quel lavoro di rappresentanza e attenzione al territorio che ha caratterizzato l’esperienza di Francesco Cannizzaro”. Così in una nota il Consigliere Comunale di Reggio Calabria Mario Cardia.

“Questa vittoria, infatti, non può essere letta soltanto come un risultato elettorale, ma anche come il riconoscimento di un percorso politico costruito negli anni, culminato con l’elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria e con la sua scelta di mettere al centro della propria azione istituzionale la città e il suo territorio. Il risultato di Roscioli – dichiarano poi il consigliere comunale e capogruppo di Noi Moderati Mario Cardia e i consiglieri di Circoscrizione Tiziana D’Agostino, Carmen Maesano e Francesco Calabrese – premia innanzitutto una coalizione che ha saputo presentarsi unita e compatta, ma anche il grande lavoro politico e istituzionale svolto da Francesco Cannizzaro. La sua elezione a sindaco ha aperto una nuova fase per Reggio Calabria, senza interrompere quel rapporto diretto con il territorio che negli anni ha caratterizzato la sua esperienza parlamentare”.

“Come Noi Moderati – proseguono – abbiamo sostenuto con convinzione la candidatura di Fabio Roscioli, nella consapevolezza che fosse fondamentale garantire continuità alla rappresentanza del nostro territorio alla Camera dei Deputati. Oggi possiamo guardare con fiducia a questa nuova fase, certi che Roscioli saprà portare a Roma le esigenze e le istanze di Reggio Calabria e della Calabria”.

“Un ringraziamento va inoltre a tutti gli elettori che hanno scelto Fabio Roscioli, agli esponenti della coalizione e a quanti, nei giorni della campagna elettorale, hanno lavorato per costruire questo risultato. Adesso – concludono Cardia, D’Agostino, Maesano e Calabrese – bisogna trasformare questa vittoria in una nuova stagione di impegno. Reggio Calabria ha bisogno di una rappresentanza forte, autorevole e costantemente collegata al territorio. È questa la direzione nella quale continueremo a lavorare, al fianco del sindaco Francesco Cannizzaro e della maggioranza che sostiene il progetto di rilancio della città”.

Non manca una considerazione sul risultato di Futuro Nazionale e di Roberto Vannacci: “Qualcuno aveva immaginato Reggio Calabria come il terreno per una grande affermazione personale e politica. I cittadini hanno dato una risposta chiara: qui non servono proclami, slogan o campagne costruite sulla contrapposizione, ma lavoro, presenza e capacità di rappresentare concretamente il territorio. Il dato elettorale parla da sé e premia chi, come il Sindaco Cannizzaro e la coalizione di centrodestra, ha costruito negli anni una presenza reale nella nostra comunità”.