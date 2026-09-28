Suppletive, Marcianò: “vince il CentroDestra, la Calabria conferma la sua forza”

Il risultato delle elezioni suppletive di Reggio Calabria rappresenta, secondo Michele Marcianò, esponente di Noi Moderati, un passaggio politico significativo per il centrodestra calabrese. Commentando l’esito delle urne nel collegio reggino, Marcianò ha sottolineato il valore della vittoria di Fabio Roscioli e il peso di una coalizione presentatasi unita davanti agli elettori. “Il risultato delle elezioni suppletive di Reggio Calabria parla chiaro: il centrodestra vince e consegna alla Calabria un risultato politico di grande rilievo”, dichiara Michele Marcianò, commentando l’esito della consultazione elettorale.

Secondo l’esponente di Noi Moderati, il risultato non sarebbe soltanto legato al dato numerico delle urne, ma rappresenterebbe anche un’indicazione sul rapporto tra coalizione e territorio. Marcianò evidenzia infatti il ruolo dell’unità politica e della presenza locale come elementi centrali emersi dalla competizione elettorale. “Questa vittoria – prosegue Marcianò – non è soltanto un risultato elettorale, ma rappresenta un’indicazione politica importante. Dimostra che quando il centrodestra si presenta unito, radicato sul territorio e capace di parlare ai cittadini, può costruire risultati significativi”.

Gli auguri a Roscioli: “La sua affermazione rappresenta un elemento importante”

Nel suo intervento, Marcianò ha rivolto un riconoscimento particolare a Fabio Roscioli, candidato del centrodestra risultato vincitore delle suppletive nel collegio di Reggio Calabria. Per l’esponente di Noi Moderati, l’affermazione di Roscioli si inserisce all’interno di un percorso politico legato al territorio e alle esigenze della comunità calabrese. “Un riconoscimento particolare va a Fabio Roscioli, al quale rivolgo le mie congratulazioni per il risultato e per il lavoro svolto. La sua affermazione rappresenta un elemento importante all’interno di questo percorso e conferma la validità di un progetto politico che guarda al territorio e alle sue esigenze”.

Marcianò ha poi posto l’attenzione sulle prospettive future, definendo il risultato di Reggio Calabria un elemento da analizzare anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Secondo l’esponente di Noi Moderati, il voto reggino può offrire indicazioni sul rapporto tra coalizioni, territori e consenso politico nella regione. “Quello che emerge da Reggio Calabria – sottolinea Marcianò – è un vero e proprio laboratorio calabrese. Un risultato che va letto con attenzione perché offre indicazioni importanti anche in prospettiva delle prossime elezioni parlamentari”.

Il futuro del centrodestra: “Trasformare questo risultato in nuovo lavoro sul territorio”

Nella parte conclusiva della sua dichiarazione, Marcianò ha richiamato la necessità di proseguire il lavoro politico sul territorio, trasformando il risultato delle suppletive in una nuova fase di presenza e confronto con i cittadini. L’obiettivo indicato è quello di consolidare il rapporto con le comunità locali e affrontare i prossimi appuntamenti con una coalizione sempre più organizzata. “Da oggi – conclude Marcianò – dobbiamo trasformare questo risultato in nuovo lavoro sul territorio. Il centrodestra ha davanti a sé una sfida precisa: consolidare il rapporto con i cittadini, rafforzare la propria presenza e arrivare ai prossimi appuntamenti elettorali con una coalizione sempre più forte, unita e credibile. La partita di Reggio dimostra che in Calabria il centrodestra c’è, è competitivo e ha ancora molto da dire“.