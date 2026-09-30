Suppletive, Loizzo: “Vannacci avrebbe potuto chiedere scusa. Abbiamo vinto, ma resta l’amarezza dei toni esagerati”

La vittoria del centrodestra alle elezioni suppletive di Reggio Calabria, la compattezza della coalizione e le polemiche degli ultimi giorni sono al centro dell’intervento di Simona Loizzo, deputato della Lega. Nel commentare il risultato elettorale, Loizzo sottolinea la soddisfazione per l’esito del voto ma non nasconde l’amarezza per i toni che hanno accompagnato la campagna e il dibattito politico. “Siamo felici di avere vinto a Reggio Calabria ma non avevamo dubbi. Rimane l’amarezza di toni esagerati“, dichiara la parlamentare leghista, che concentra poi la propria attenzione anche sulle dichiarazioni dell’onorevole Vannacci relative alla foto di Matilde Siracusano.

Il deputato della Lega interviene infatti direttamente sulla vicenda, sostenendo che delle scuse avrebbero rappresentato un gesto apprezzabile. “L’on Vannacci ieri ha detto che non sapeva che la foto di Matilde Siracusano era stata ritoccata? Io credo che se avesse chiesto scusa tutti avremmo apprezzato. Chiedere scusa è sempre un atto di intelligenza”. Loizzo torna quindi sul dato politico emerso dalle urne e individua nella coesione della coalizione uno degli elementi determinanti del risultato ottenuto a Reggio Calabria. “A Reggio abbiamo vinto per una forte coesione e questo è il punto forte del centrodestra. Io sono certa che tutti i partiti della coalizione hanno ampi margini di crescita.”

Il giudizio su Cannizzaro e il futuro di Reggio Calabria

Nel suo intervento Loizzo dedica poi un passaggio a Francesco Cannizzaro, sottolineando il ruolo della squadra che lo affianca e indicando nella dimensione metropolitana della città un elemento centrale per le prospettive future. “Cannizzaro è un politico genuino e sarà un grande sindaco. Ma insieme a lui c’è una forte squadra. Reggio Calabria è una città metropolitana e merita lo splendore.” La deputata insiste quindi sul valore del radicamento territoriale come elemento distintivo dell’azione politica del centrodestra, richiamando in particolare le battaglie portate avanti sul fronte occupazionale e sociale.

Loizzo cita infatti il tema dei tirocinanti e quello degli idonei, sostenendo la necessità di proseguire l’impegno su queste vertenze e chiamando in causa anche il centrosinistra. “La nostra forza è l’umiltà e il radicamento sul territorio: lo si è visto con i tirocinanti. E per lo stesso motivo stiamo facendo una battaglia per gli idonei che non possono essere lasciati al macero. Su questo punto la sinistra deve dimostrare senso di responsabilità”. Un intervento che, partendo dall’esito delle suppletive reggine, allarga dunque il discorso alla tenuta della coalizione, alle prospettive politiche della città e alle questioni sociali che restano aperte sul territorio.