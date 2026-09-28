Suppletive, l’analisi di Occhiuto che smonta l’effetto Vannacci: “ha fatto lo sbruffone ma i voti sono per Giannetta, gli stessi di un anno fa” | VIDEO

“E’ un 11% che Vannacci ha ottenuto rubando un consigliere regionale che aveva ottenuto 11.000 preferenze nello stesso collegio un anno fa e oggi ne ha presi 7.000, quindi vuol dire che senza questo consigliere regionale che ricordo era di Forza Italia, anzi il capogruppo di Forza Italia, Vannacci non avrebbe superato il 2-3%. Il generale è venuto, ha fatto lo sbruffone, riteneva di far perdere Forza Italia e il centrodestra, ora invece se ne ritorna da sconfitto”. Così Roberto Occhiuto a Rete 4, nel corso di “10 minuti”, programma condotto da Nicola Porro, commenta l’analisi del voto a Futuro Nazionale, evidenziando che i voti presi sono arrivati da quei Comuni diretta espressione della conoscenza di Giannetta e nulla hanno a che fare con un qualche effetto Vannacci. Gli stessi voti, anzi 4 mila in più, Giannetta li aveva presi un anno fa, alle Regionali, nello stesso collegio. Dunque gli stessi cittadini hanno votato quella persona, e non il partito né Vannacci. Praticamente, due terzi della percentuale sono espressione di Giannetta. Da solo il Generale avrebbe preso le briciole.

Occhiuto: "Vannacci ha fatto lo sbruffone, ma se ne torna da sconfitto"