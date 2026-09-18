Suppletive, il paragone: “se la politica avesse la grinta dei tifosi della Reggina, Reggio Calabria non sarebbe in ginocchio”

Una crisi economica sempre più pesante per migliaia di famiglie reggine, tra caro vita, aumento dei costi energetici e difficoltà occupazionali. È questo il tema al centro della nota diffusa dal Comitato 1112 Reggio Calabria Futuro Nazionale, guidato dal referente cittadino Tito Galtieri, che denuncia una situazione definita insostenibile e lega l’emergenza sociale alla necessità di una nuova rappresentanza politica per il territorio. Il Comitato interviene in vista delle imminenti elezioni suppletive del 27 e 28 settembre, chiedendo ai cittadini una scelta basata, secondo quanto dichiarato, sulla difesa degli interessi della comunità e sulla capacità dei rappresentanti istituzionali di conoscere direttamente le difficoltà quotidiane vissute dai reggini.

“La situazione attuale è diventata insostenibile per migliaia di famiglie reggine che non riescono più ad arrivare alla fine del mese – esordisce con fermezza Tito Galtieri. Il peso drammatico del caro carburanti sta incidendo a cascata sui costi dei beni di prima necessità e sta trainando una nuova, feroce ondata di rincari sulle bollette di luce e gas. Davanti a questo scenario, la nostra comunità è lasciata sola. È stato sacrosanto e legittimo andare a protestare a Roma a difesa della Reggina, perché la maglia amaranto è un patrimonio d’identità che va tutelato con i denti. Il problema è che la politica reggina avrebbe dovuto usare la stessa identica grinta, lo stesso identico coraggio dimostrato dai tifosi, anche per difendere le tasche dei cittadini, il lavoro e lo sviluppo del territorio. Se la classe dirigente avesse lottato per il caro vita con la stessa passione della curva sud, oggi Reggio non sarebbe in ginocchio”.

L’affondo sulle suppletive: “Reggio deve essere rappresentata da chi conosce il territorio”

Nel mirino del Comitato 1112 finisce anche il quadro politico in vista del voto per il seggio parlamentare, con un appello a scegliere una rappresentanza considerata più vicina alle esigenze locali. Galtieri critica in particolare la candidatura di Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, contrapponendola a quella di Domenico Giannetta, sostenuta da Futuro Nazionale. “Reggio Calabria deve essere rappresentata a Roma da un reggino che conosce visceralmente questo territorio, le sue sofferenze e le sue problematiche, non da uno “straniero” come Roscioli. Una figura, quest’ultima, paracadutata dall’alto e scelta da chi, invece di preoccuparsi dello sviluppo della città e del futuro dei reggini, negli ultimi dieci anni ha pensato esclusivamente a coltivare un familismo sfrenato, anteponendo il proprio cerchio ristretto e i propri interessi personali a quelli della collettività”.

Il referente del Comitato 1112 conclude il proprio intervento con un appello al voto per Mimmo Giannetta, indicato come esempio di una politica intesa come servizio e non come semplice percorso personale. “La politica deve tornare a essere passione, spirito civico e, prima di tutto, servizio per la collettività. Non può essere una carriera personale o una scialuppa di salvataggio per chi non è capace di crearsi un’alternativa lavorativa nella vita reale. Per questa ragione, invitiamo i cittadini a sostenere con forza la candidatura di Mimmo Giannetta. Giannetta è un medico stimato, un professionista, una persona perbene che, se domani mattina decidesse di smettere di fare politica, avrebbe la sua professione per vivere a testa alta.

Abbiamo il dovere di essere rappresentati da professionisti prestati alla politica e non da chi fa politica per mestiere perché incapace di costruirsi una posizione autonoma. Sostenere Mimmo Giannetta significa scegliere uno di noi: un medico che dialoga quotidianamente con le nostre famiglie, che ascolta le realtà produttive e che metterà le sue competenze al servizio del riscatto di Reggio Calabria”.