Suppletive, il Comitato 648 annuncia il sostegno a Giannetta: “Reggio Calabria non ha bisogno di uomini riciclati come fosse una colonia”

Il Comitato RC 648 di Reggio Calabria ufficializza il proprio sostegno alla candidatura di Mimmo Giannetta alle elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale di Reggio Calabria, schierandosi con Futuro Nazionale e con le posizioni espresse dal generale Roberto Vannacci sui temi di sicurezza, ordine pubblico, legittima difesa e remigrazione. A comunicarlo è l’ingegnere Vincenzo Ciro, portavoce dell’Ufficio Stampa del Comitato 648 RC, che rivendica la scelta di sostenere un candidato considerato espressione del territorio reggino e della Calabria.

Nel comunicato diffuso dal Comitato viene spiegato il motivo della scelta politica in vista del voto, con un riferimento diretto ai temi portati avanti da Futuro Nazionale e dal generale Vannacci. “Noi del Comitato RC 648 di Reggio Calabria, plaudiamo alle posizioni assunte da Futuro Nazionale ed in particolare dal Generale Vannacci in merito a legittima difesa, remigrazione, ordine pubblico e Sicurezza, convinti che siano le soluzione alla perdita di identità, di valori e di sottomissione ad un’Europa matrigna interessata solo al proprio tornaconto. Siamo sicuri che Reggio Calabria darà un segnale forte a tutta la nazione, dimostrando che, come tante volte successo, da questa città può partire il cambiamento, può esserci una nuova rivoluzione.”

Il sostegno a Giannetta: “Uomo del nostro territorio”

Il Comitato RC 648 annuncia quindi il sostegno pieno alla candidatura di Mimmo Giannetta, indicandolo come una figura legata al territorio e già protagonista dell’attività amministrativa locale. “Ci schieriamo quindi senza indugi a favore della candidatura di Mimmo Giannetta, amministratore che già ha dimostrato sul territorio le proprie capacità, al servizio della Calabria e della Provincia di Reggio. Uomo del nostro territorio, non persona imposta dall’alto che nemmeno sa cosa siano Reggio e la sua Provincia, e nemmeno persona che si presenta con gruppi che fino a poco tempo fa lo hanno osteggiato.”

Nel documento il Comitato ribadisce la convinzione che la rappresentanza politica debba partire dalla conoscenza diretta delle esigenze della città metropolitana e della provincia reggina. “Appoggiamo Mimmo Giannetta nella convinzione che solo chi ha conoscenza reale, come lui, del territorio reggino e della Città Metropolitana, può rivendicare e proporre istanze serie e mirate.” Il Comitato torna poi sul tema del rapporto tra territorio e candidature, rivendicando la necessità di una rappresentanza considerata vicina alla comunità locale. “Reggio non necessità di uomini importati o riciclati come se fosse una colonia, ma vuole e deve dare un segno ed un impulso di cambiamento, un nuovo vento di passione e rivoluzione futuristica che partendo dal nostro territorio faccia capire che l’aria sta cambiando.”

Il comunicato del Comitato RC 648 si conclude con l’invito a sostenere Futuro Nazionale e la candidatura di Giannetta alle prossime elezioni suppletive. “Votiamo quindi Futuro Nazionale, votiamo MIMMO GIANNETTA convinti che dobbiamo essere protagonisti della storia e non comparse”, conclude l’Ing. Vincenzo Ciro, portavoce Ufficio Stampa Comitato 648 RC.