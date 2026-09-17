Suppletive, Giovanni Donzelli torna a Reggio Calabria: il big di Fratelli d’Italia in città per sostenere Fabio Roscioli

Giovanni Donzelli torna a Reggio Calabria per un appuntamento elettorale a sostegno di Fabio Roscioli, candidato del centrodestra alle elezioni suppletive del collegio uninominale 05 – Reggio Calabria della XXIII circoscrizione. L’iniziativa, organizzata da Fratelli d’Italia, si terrà sabato 19 settembre alle ore 19:00 nella sala Monteleone di Palazzo Campanella, a Reggio Calabria. L’evento rappresenta uno dei momenti centrali della campagna elettorale in vista del voto fissato per domenica 27 e lunedì 28 settembre 2026.

Il ritorno in città di Giovanni Donzelli (era già stato sullo Stretto a maggio in occasione delle Comunali), dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, è legato alla mobilitazione del partito a sostegno di Fabio Roscioli, candidato indicato dal centrodestra per la competizione suppletiva alla Camera. Nel corso dell’incontro interverranno diversi rappresentanti istituzionali e politici del territorio, con l’obiettivo di presentare il progetto politico e accompagnare la fase conclusiva della campagna elettorale.

Accanto a Giovanni Donzelli sono previsti gli interventi di numerosi esponenti del centrodestra calabrese e reggino: il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, Ersilia Cedro, Daniela Iriti, Giovanni Calabrese, Denis Nesci, Giuseppe Scopelliti, Paolo Arillotta, Luciano Politi, Giuseppe Mattiani e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. L’appuntamento sarà quindi un momento di confronto tra dirigenti nazionali, rappresentanti regionali e amministratori locali, con il focus sulla candidatura di Fabio Roscioli e sulle prossime elezioni suppletive del collegio uninominale di Reggio Calabria.