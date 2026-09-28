Suppletive, Fratelli d’Italia Calabria: “la vittoria di Roscioli conferma l’unità della coalizione”

Il coordinamento regionale di Fratelli d’Italia Calabria si “congratula con Fabio Roscioli per la sua elezione alla Camera dei deputati. Un successo del centrodestra unito, al quale Fratelli d’Italia ha contribuito sostenendo con grande determinazione il candidato indicato da Forza Italia per il seggio che era stato di Cannizzaro, mettendo in campo la propria organizzazione e mobilitando dirigenti, amministratori e militanti in tutti i Comuni interessati dal voto. È stato un impegno portato avanti sul territorio per tutta la campagna elettorale e che ha visto la presenza del responsabile nazionale dell’organizzazione Giovanni Donzelli, insieme ai parlamentari calabresi, ai rappresentanti del Governo, ai nostri esponenti in Consiglio regionale e a tutta la classe dirigente del partito. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per avere lavorato con passione e generosità ad un risultato che appartiene all’intera coalizione”.

“Il voto conferma ancora una volta il valore dell’unità di una coalizione che si presenta agli elettori con la credibilità della sua proposta di governo e con i risultati prodotti in questi anni. La vittoria di Roscioli sul candidato sostenuto dal campo larghissimo assume per questo anche un significato politico che va oltre il dato locale: gli elettori hanno confermato la propria fiducia nel Governo guidato da Giorgia Meloni e hanno riconosciuto allo stesso tempo l’ottimo lavoro del centrodestra alla guida della Regione Calabria. È quella filiera che il centrodestra ha costruito con la città metropolitana di Reggio Calabria, la Regione e il Governo nazionale, che sta consentendo al territorio di recuperare ritardi storici, attrarre investimenti e portare avanti interventi importanti sulle infrastrutture, sui trasporti, sulla sicurezza e sullo sviluppo”.

“Il risultato delle urne dice anche che la stragrande maggioranza degli elettori di centrodestra ha saputo riconoscere e respingere operazioni di mero trasformismo che avevano come principale obiettivo quello di dividere la coalizione. Ma gli elettori hanno capito bene che indebolire il centrodestra significa soltanto dare vantaggi ad una sinistra unita solo dalla ricerca del potere, e mettere in discussione quella stabilità politica che l’Italia non conosceva più da decenni. Il risultato delle suppletive consegna anche una dura sconfitta al campo largo, che nelle ultime settimane aveva tentato di cavalcare le difficoltà determinate da una congiuntura internazionale di estrema complessità, riconoscendo invece l’approccio serio e responsabile del governo Meloni. Un ringraziamento va a tutti i cittadini che sono andati alle urne e a quanti, in queste settimane, hanno contribuito con il proprio impegno a una vittoria del centrodestra che ha assunto dimensioni ancora più nette di quanto immaginassimo” si chiude la nota.