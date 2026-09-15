Suppletive, Forza Italia Taurianova difende la scelta Roscioli: “non è di Reggio Calabria? La politica non si misura dalla carta d’identità”

Il coordinamento cittadino di Forza Italia Taurianova interviene sulle prossime elezioni suppletive della Camera dei Deputati nel collegio di Reggio Calabria, confermando il sostegno alla candidatura di Fabio Roscioli e sottolineando il valore della continuità politica e istituzionale con il percorso avviato negli ultimi anni. Al centro della nota c’è l’idea che il voto del 27 e 28 settembre non riguardi soltanto la scelta di un parlamentare, ma la possibilità di garantire una rappresentanza immediatamente operativa per il territorio reggino.

“Non si tratta soltanto di eleggere un deputato, ma di scegliere chi potrà rappresentare da subito gli interessi di Reggio e della sua provincia a Roma, dando continuità al percorso di crescita avviato in questi anni. Per questo Fabio Roscioli rappresenta oggi una scelta concreta e strategica. Con appena sette mesi di legislatura davanti, non possiamo permetterci di perdere tempo. Roscioli può essere operativo fin dal primo giorno, mettendo a disposizione esperienza, relazioni e capacità di interlocuzione con Roma, in continuità con il lavoro dell’onorevole Francesco Cannizzaro.”

“La politica non si misura dalla carta d’identità, ma dalla capacità di essere utile al territorio”

Il coordinamento azzurro di Taurianova replica anche alle critiche legate alla provenienza del candidato, difendendo la scelta di Roscioli e ponendo l’accento sulle capacità di rappresentanza e sui rapporti istituzionali. “A chi critica la scelta di un candidato non originario di Reggio rispondiamo semplicemente: la politica non si misura dalla carta d’identità, ma dalla capacità di essere utile al territorio”, si legge nella nota. Nel comunicato Forza Italia Taurianova affronta anche il tema della coerenza politica, facendo riferimento agli altri candidati in campo e alle recenti evoluzioni negli schieramenti. “E sulla coerenza politica, una riflessione è doverosa. Fino a poche settimane fa uno dei candidati era capogruppo di Forza Italia alla Regione Calabria. Oggi chiede il voto contro Forza Italia, dopo averne condiviso per anni il percorso e beneficiato politicamente e personalmente. Senza rancore e senza polemiche personali, viene spontanea una domanda: se un partito è stato la tua casa politica per anni, forse, prima di cambiare casa, non sarebbe il caso di spiegare con onestà e senza bugie agli elettori perché quella casa non andava più bene?”

Secondo il coordinamento cittadino di Forza Italia, il territorio avrebbe bisogno di una rappresentanza capace di garantire stabilità e collegamento con le istituzioni nazionali, evitando cambi di rotta. “Noi preferiamo chi non cambia squadra quando cambia la partita ma resta coerente con le proprie scelte. E non possiamo certo permetterci di tornare alle vecchie ricette della sinistra, quando oggi abbiamo finalmente l’opportunità di guardare avanti.” La nota richiama quindi le principali sfide che attendono Reggio Calabria e la sua area metropolitana, indicando infrastrutture, investimenti e sviluppo come priorità. “Reggio ha davanti grandi opportunità: infrastrutture, investimenti, sviluppo e occupazione. Per coglierle servono una rappresentanza forte e rapporti solidi con Roma. Per questo Roscioli e Cannizzaro rappresentano oggi un binomio strategico per Reggio e per tutta l’area metropolitana.”

In vista dell’appuntamento elettorale del 27 e 28 settembre, il coordinamento di Forza Italia Taurianova conclude il proprio intervento invitando gli elettori a sostenere Roscioli e il centrodestra. “Il 27 e 28 settembre scegliamo competenza, continuità e concretezza. Scegliamo Fabio Roscioli. Per Reggio. Per la sua provincia. Per il nostro futuro. Viva Reggio! Viva Forza Italia! Viva il Centrodestra!”.