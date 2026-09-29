Suppletive, Enzo Musolino (PD) esalta il risultato di Benedetto: “a Villa San Giovanni ha vinto”

Enzo Musolino, segretario cittadino del Circolo del Partito Democratico T. Giordano di Villa San Giovanni, commenta il risultato delle urne

comizio chiusura frank benedetto suppletive 25 settembre 2026 (1)
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

“Frank Benedetto ha fatto una bella campagna elettorale, con competenza, onestà e correttezza si è proposto agli elettori del collegio reggino offrendo un’alternativa credibile alle Destre tra loro divise e in competizione autodistruttiva. L’onda lunga dell’affermazione elettorale del sindaco Cannizzaro ha frenato la rincorsa del candidato del Centrosinistra ma la percentuale generale del 36% ci dice che la coalizione progressista c’è, è competitiva e tocca ai militanti e ai dirigenti dei partiti del centrosinistra strutturarla sempre meglio; con candidati competenti e riconosciuti come Frank Benedetto, senza infingimenti e confronti elettorali per interposta persona. A Villa, poi, in controtendenza rispetto al dato reggino, Frank Benedetto vince, attestandosi al 43,28% dei consensi, con Roscioli al 39,71% e Giannetta al 15,28%”. Così in una nota Enzo Musolino, segretario cittadino del
Circolo del Partito Democratico T. Giordano di Villa San Giovanni, commenta il risultato delle urne.

“Due valutazioni emergono chiaramente: l’Unità paga e paga la formalizzazione in coalizione dell’offerta politica cittadina, con i partiti del Centrosinistra in testa (a Villa Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra marciano da tempo assieme aprendosi alle altre formazioni progressiste), e con l’impegno elettorale della Sindaca Caminiti che si è spesa, insieme alla sua squadra, per il risultato unitario, arricchendo il fronte progressista. Un buon viatico, quindi, per il 2027, per frenare l’avanzata delle Destre sullo Stretto” ha aggiunto.

“Frank Benedetto, a Villa, all’inizio del suo percorso elettorale ce lo ha detto, l’ha riconosciuto in pieno: la spinta che viene dalla Società Civile, arricchita dall’opzione davvero riformista e progressista, nel solco dei valori della Costituzione, è allo stesso tempo argine e proposta alternativa di crescita economica ambientalmente sostenibile. In tal senso Villa SG è davvero un laboratorio politico di valenza nazionale e, con questo spirito, i Partiti del Centrosinistra cittadino si candidano, insieme alle Forze Civiche di Area, a governare questo sviluppo possibile a fronte della parcellizzazione ambigua e contraddittoria delle tante Destre dello Stretto” ha concluso.

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